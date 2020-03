Musikunterricht per Skype? Homeoffice mit drei kleinen Kindern? Auf unsere Fragen, wie unsere Leserinnen mit der Corona-Krise umgehen, ob sie befürworten, dass Schulen geschlossen werden und wie sie ihren Kindern erklären, dass das soziale Leben gelähmt scheint, haben wir viele Antworten bekommen – die meisten von ihnen waren allerdings wieder eher Fragen als Antworten. Es herrscht viel Unsicherheit im Umgang mit dieser für alle neuen Situation.

Die Situation ist einem sechsjährigen Kind nur sehr schwer zu erklären. Ich habe meiner Tochter gesagt, dass es eine neue Krankheit gibt, und wir uns im Moment halt öfter die Hände waschen müssen. Ich achte darauf, dass sie es auch tut. Sie nervt es natürlich. Dass wir wegen Corona nicht zu Disney on Ice gefahren sind, hat sie allerdings sehr gut aufgefasst und auch verstanden. Die Schulen hätten übrigens schon längst geschlossen werden müssen! Ich habe das Glück, dass ich mir die Zeit für die Kinderbetreuung nehmen könnte. Sinnvoll wäre es, wenn Kinder jener Eltern, die in der jetzigen Situation gesellschaftlich (Krankenschwestern, Pfleger, Ärzte usw.) unentbehrlich sind, von anderen Eltern vermehrt unterstützt würden. Man könnte Kleingruppen mit den Kids gründen, das wäre bestimmt auch psychologisch gut, denn auch für Kinder wäre ja eine komplette Abschottung sehr anstrengend. Leser Gerrit, 42

Die Menschen in einem Umfeld, die ein größeres Risiko haben, sich anzustecken, machen sich schon Gedanken. Ich persönlich habe keine Angst. Und ich versuche Medien zu meiden, die nicht rational berichten. Bei uns an der Schule gibt es noch keine Notfallpläne. Aber Material kann und würde ich per Mail rumschicken. Allerdings würde ich aus Datenschutzgründen keiner WhatsApp-Gruppe mit Schülerinnen und Schülern beitreten. Leserin Anna F., 27, Lehrerin

Ich bin für eine Schließung der Schulen. Übrigens auch bei Grippewellen oder hartnäckigen Magen-Darm-Infekten, bei denen sich Kinder immer wieder gegenseitig und wiederholt anstecken. Und momentan sollten diese Einrichtungen prophylaktisch, also auch ohne Verdachtsfall, geschlossen werden. Sollten die Schulen unserer beiden Kinder schließen, werden wir mit ihnen zu Hause bleiben. Auch wenn es eigentlich nicht vergleichbar ist, erinnert mich die ganze Situation an meine eigene Kindheit, als das HI-Virus erstmals aufkam. Da herrschte eine ähnliche Grundangst. Meine Kinder empfinden diese diffuse Bedrohung auch. Wir achten verstärkt auf Hygienemaßnahmen und zum Glück sind die Kinder nun auch durch den Schulunterricht dafür sensibilisiert worden.

Wir haben uns als Familie auf eine Quarantäne vorbereitet und ausreichend Lebensmittel im Haus. Wir arbeiten beide bei Lufthansa und erleben die Ausbreitung des Virus dadurch sicherlich konkreter. Seit Ende Januar sieht man vermehrt Menschen, die mit Atemmasken fliegen. Darüber hinaus stimmen wir unsere Dienste so ab, dass einer von uns immer zu Hause ist. Mein Mann hat seinen Urlaub vorverlegt, wir können die Kinder in den Osterferien selbst betreuen und sind auch im Falle einer Schließung gut vorbereitet. Wir machen uns durchaus Sorgen, insbesondere die Situation bei Lufthansa ist hochdynamisch. Wir sehen uns aber beide eher als "Problemlöser" denn als "Sorgenkinder" und versuchen, uns mental und auch praktisch auf eine Quarantäne vorzubereiten. Gespräche helfen und auch die Kinder wissen Bescheid. Wir achten sehr auf Handhygiene und thematisieren das täglich. Die Kinder (sechs und vier Jahre) wissen, das die neue Krankheit für sie und uns zwar unangenehm sein würde, aber nur für die Oma gefährlich sein könnte (Krebspatientin). Leserin Maria, 40