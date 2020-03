Kann ein Kirchenmann, der ein Disziplinarverfahren auf sich gezogen hat, Bischof werden? Soll ein vorbelasteter Geistlicher eins der wichtigsten Bischofsämter bekommen, das die evangelische Kirche zu vergeben hat? Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland will es offenbar so.

Bernhard Felmberg, der frühere Bevollmächtigte der evangelischen Kirche bei der Bundesregierung, soll ihr künftiger Militärbischof werden. Felmberg ist ein kundiger Theologe, ein versierter Diplomat und Sportexperte. Auf ihn geht die Kapelle im Stadion von Hertha BSC zurück, die gern für Trauungen genutzt wird.

2013 allerdings musste er einen Karriereknick in Kauf nehmen, der ihn sein kirchliches Amt kostete. Die evangelische Kirche strengte ein Disziplinarverfahren gegen ihren Berliner Repräsentanten wegen "Fragen der Lebensführung" an. Der Prälat, der von seiner Frau getrennt lebte, stand im Verdacht, Liebesbeziehungen zu mindestens zwei Mitarbeiterinnen gleichzeitig zu haben. Es war eine Frage der Zeit, bis die Affären auch an die Öffentlichkeit gedrungen wären. In der Führung der Kirche, unter Journalisten, im politischen Berlin waren sie ein offenes Geheimnis.

Das persönliche Liebesleben einer Pfarrperson ist keine bloß moralische Frage. "Pfarrerinnen und Pfarrer haben – wie alle Christinnen und Christen – ihre private Lebensführung so zu gestalten, dass ihr Zeugnis des Evangeliums nicht unglaubwürdig wird", heißt es in Paragraf 39 des Pfarrdienstgesetzes der evangelischen Kirche. Verstöße gegen die "Dienstpflicht zu einem Zusammenleben in Verbindlichkeit, insbesondere außereheliche Beziehungen, können daher auch eine Amtspflichtverletzung darstellen."



Ist das klug?

Bild brach das Schweigen und titelte: "Das war mehr als christliche Nächstenliebe" – und berichtete, die evangelische Kirche habe den beteiligten Frauen die Anwaltskosten bezahlt. Felmberg wurde in den Wartestand versetzt, das Verfahren eingestellt, als er freiwillig die Dienststelle wechselte: Im Jahr darauf übernahm der Kirchenmann im Entwicklungshilfeministerium die Unterabteilung für die Beziehungen zu Kirche und Zivilgesellschaft.

Inzwischen ist Gras über die Sache gewachsen. Felmbergs Wikipedia-Eintrag nennt keine Gründe mehr, warum er aus der Kirche ins Ministerium wechselte. Den Passus über sein Disziplinarverfahren muss man in der Versionsgeschichte des Eintrags suchen – wenn man davon weiß.

Soll Felmberg wieder in kirchliche Dienste zurückkommen? Ist es klug, ihn an die Spitze der Kirche zu berufen? Kann er ein guter evangelischer Seelsorger der mehr als 260.000 Bundeswehrangehörige werden? Bei ihnen stehen Beziehungsprobleme wegen der oft langen Abwesenheiten an vorderster Stelle ihrer persönlichen Fragen. Was kann er ihnen antworten?

Der Sprecher der evangelischen Kirche hüllt sich in Schweigen. Verständlich. Am 25. März diskutierte die Kirchenkonferenz, die Versammlung der leitenden Geistlichen der 20 evangelischen Landeskirchen, in geschlossener Sitzung über die Besetzung. Für den Folgetag kündigte die Kirche eine Pressemitteilung an.