Wie verändert der Corona-Ausbruch Deutschland? Unser Reporter Henning Sußebach beschreibt das in der Serie "Aus einem anderen Land". An welche Orte er noch gelangt, mit welchen Menschen er (bei Wahrung der Empfehlungen des Robert Koch-Institutes) reden kann, liegt weniger an ihm als an den Umständen. Diese Krise ist auch für Journalisten neu, kaum jemand hat Erfahrung – jede Bürgerin und jeder Bürger ist gleichermaßen Laie wie Experte. Wenn Sie unseren Reporter auf Folgen des Corona-Ausbruchs und Geschehnisse in Ihrer Umgebung hinweisen wollen, schreiben Sie ihm: anderesland@zeit.de.



Nehmen wir 71546 Allmersbach und dort die Weinstraße. Vom Gasthaus Löwen führt sie am Dorfbrunnen vorbei, dann einen sanft ansteigenden Hang hinauf bis zur Grundschule. Wenige Hundert Meter. Links und rechts der Straße das dunkle Fachwerk alter Höfe und der helle Putz neuer Einfamilienhäuser im Wechsel. Feuerholz, Wände hinauf gestapelt. Kies in vielen Vorgärten. Plastikeier, die in Forsythien hängen. "Ausfahrt freihalten!"-Schilder.



Allmersbach, 800 Einwohner, ist ein Dorf bei Aspach bei Backnang bei Stuttgart. Baden-Württemberg, Schwaben. Auch wer noch nie hier war, glaubt ein Örtchen wie dieses zu kennen. Deutsche Provinz, auf den ersten Blick alles wie immer. Auf den zweiten fällt auf, dass sehr viele Autos in den Einfahrten stehen, auch Handwerkerwagen. Und das ist doch ungewöhnlich für die Tageszeit. Es ist kurz nach elf, vormittags.

Bislang ist die Corona-Krise oft aus Homeoffices und den Zentren der Großstädte erzählt worden. Von dort, wo es eng zugeht, was Sinn ergibt, wenn ein Virus zirkuliert. Die Berichterstattung wurde mit dem Englischen Garten in München und den Rheinterrassen in Köln bebildert. Und die Liveübertragung einer Webcam mit Blick auf den Pariser Platz in Berlin hätte jedem Sender vermutlich Millionenquoten beschert.

Doch wie sehr hat Corona den Alltag auf dem Land verändert, abgesehen von der Krisenregion Heinsberg? Zeit für eine Stichprobe. Willkürlich genommen. Einmal die Weinstraße in Allmersbach rauf und runter. Klingeln und Klopfen, Türgespräche.

In gewöhnlichen Zeiten würde man das nicht machen. Dies sind ungewöhnliche Zeiten.

Eine gerade Hausnummer, ein Welcome auf der Fußmatte, Zwiebelblumen im Topf. In der Tür Tanja Schuster, erfreut-verblüfft über das Interesse. "Unser Hund hat bald wunde Füße", sagt sie, "weil die Jungs dauernd mit ihm rausgehen." Schuster ist Mutter von Zwillingssöhnen, Neuntklässler. Keine Schule. Kein Fußball. Und bis auf Weiteres keine Fahrstunden für den Motorradführerschein, 125er-Klasse. Die beiden Burschen hatten von einer großen Tour geträumt, im Sommer, ohne Mutter. Aufbruch und Ausbruch, das eigene Roadmovie. Statt Beschleunigung jetzt Entschleunigung. Jogginghosentage zu Hause. Netflix, Hausaufgaben, Gassigehen.

Ihr eigener Alltag verlaufe anders, sagt Schuster. Sie ist Arzthelferin bei einem Allgemeinmediziner, inzwischen würden in ihrer Praxis die Plastikhandschuhe knapp, "und Mundschutz haben wir nur noch die ganz dünnen". Mulmig sei das, sagt sie. Sie würde ungern den Virus in den Ort bringen. "Aber ich bin an der Front."

Diese Front verläuft überall. Sie ist längst flächig.

Eine ungerade Hausnummer, andere Straßenseite. Ein Mann, bärtig, bemützt, schon älter, in schleifendem Gang unterwegs in seinem Hinterhof. Herr über einen Familienbetrieb, Betonsäger, schwere Arbeit, schweres Gerät, fünf Mitarbeiter, Handwerkerhände. "Früher", sagt der Mann, als liege die Normalität eine Ewigkeit zurück, "früher" habe er Aufträge gehabt, dass es für zwei Wochen Vorlauf reichte. Jetzt gehe es von Tag zu Tag, maximal. "Wenn's so bleibt, muss ich nächste Woche für meine Leut' Kurzarbeit beantragen."

Eine gerade Hausnummer, eine Frau in einem Garten in voller Blüte. Über den Zaun hinweg erzählt sie vom Schwiegervater: Aushilfe bei einem Schausteller, an einem Kinderkarussell sammle er die "Märklein" ein. Um Christi Himmelfahrt herum beginne in der Region wieder die Saison der Floh- und Jahrmärkte. Eigentlich. Man werde sehen.