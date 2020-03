Zwei Meter Abstand soll man in der Schweiz halten, in Deutschland anderthalb, in Österreich nur einen Meter – komisch, oder? Wir besprechen die Unterschiede der Corona-Regeln, die jetzt in unseren Ländern gelten. Und wir streiten darüber, ob es eine Sehnsucht nach einem autoritären Staat gibt.

Außerdem bei "Servus. Grüezi. Hallo.": Wie kriegt man Struktur in den neuen Homeoffice-Alltag? Und: Warum Homeoffice ein Privileg ist.