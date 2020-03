Köche und Restaurantbesitzerinnen, Friseure, Musikerinnen, Fotografen, Pflegekräfte, Dolmetscherinnen – die Liste derer, die die Corona-Krise finanziell in große Nöte bringt, ist lang. Wie können Angestellte und Miete weiterhin bezahlt, wie kann die eingebrochene Auftragslage aufgefangen werden? Betroffene sind mit ganz unterschiedlichen Problemen konfrontiert, brauchen oft individuelle Hilfestellungen.

Bund und Länder bieten bereits verschiedene Hilfpakete an und stellen andere in Aussicht. ZEIT ONLINE aktualisiert fortlaufend diese Angebote.



Wir möchten von den Betroffenen wissen: Wie kommt die staatliche Hilfe an? Wie einfach oder schwierig gestaltet sich das Prozedere? Schreiben Sie uns gerne im Formular oder in den Kommentaren, in welchem Berufsfeld Sie tätig sind und welche Erfahrungen Sie mit den staatlichen Hilfestellungen machen.

Alternativ können Sie auch eine E-Mail an community-redaktion@zeit.de senden. Ausgewählte Beiträge möchten wir veröffentlichen, auf Wunsch gern anonym.

