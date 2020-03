Stefanie Hubig, Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) ist erst seit wenigen Wochen in ihrem neuen Amt und steht schon vor einer historischen Herausforderung. In ganz Deutschland sind die Schulen für mehrere Wochen geschlossen, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Wie im Einzelnen mit der Situation umgegangen wird, darüber herrscht noch viel Unsicherheit. Aber im Gespräch gibt sich die Ministerin zuversichtlich, dass gemeinsam und solidarisch Lösungen für alle gefunden werden.



ZEIT ONLINE: Die Schulen in Deutschland sind geschlossen, sind wir auf diesen Moment gut vorbereitet?

Stefanie Hubig: Viel Vorbereitungszeit hatten die Länder nicht. Das ist eine völlig neue Situation und neue Situationen stellen einen immer vor Herausforderungen. Es gibt viele Fragen zu klären, aber die wichtigste davon ist doch: Wie können wir eine Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen und da richten wir uns nach den Empfehlungen der Gesundheitsfachleute. Vor dieser Herausforderung stehen jetzt aber alle Länder und wir gehen das auch auf KMK-Ebene gemeinschaftlich und produktiv an. Die kurze Vorbereitungszeit wird jetzt durch das überdurchschnittliche Engagement aller Beteiligten auf allen Ebenen und in allen Ländern aufgeholt. Dafür bin ich sehr dankbar.

ZEIT ONLINE: Sie sind nicht nur Vorsitzende der KMK, sondern auch Kultusministerin von Rheinland-Pfalz. Wie gehen Sie da die Schließungen an?

Hubig: Wir haben in einer Taskforce innerhalb kürzester Zeit Antworten gefunden, wie wir mit der Situation, wie sie nun mal ist, umgehen können. Natürlich wird sich da in den nächsten Tagen noch vieles finden müssen, aber wir sind auf einem guten, solidarischen Weg – auch gemeinsam mit den jeweiligen Schulträgern in den Kommunen vor Ort.

ZEIT ONLINE: Wenn der Unterricht nicht mehr live stattfinden kann, welche Möglichkeiten gibt es dann?

Hubig: Es gibt vielfältige Möglichkeiten, digital wie analog. Auch live wäre denkbar, etwa über Videochats. Wichtig ist, dass man schaut, was zu den Konzepten und Möglichkeiten der jeweiligen Schulen passt. Die eine Lösung für alle gibt es nicht, aber es gibt für alle eine Lösung.

ZEIT ONLINE: Seit Mai 2019 gilt der DigitalPakt Schule, der den Schülern digitale Kompetenzen vermitteln soll. Von den insgesamt fünf Milliarden Euro sind nur ein Bruchteil bewilligt. Warum geht die Digitalisierung der Schulen so langsam voran?

Hubig: Die Rahmenbedingungen wurden schnell geschaffen. Wir haben uns beim DigitalPakt Schule als Länder gemeinsam mit dem Bund aber dafür entschieden, dass das Geld nicht mit der Gießkanne über die Schulen verteilt werden soll. Träger und Schulen sollen sich zunächst Gedanken machen, wie sie das Geld pädagogisch am sinnvollsten einsetzen können und dazu auch medienpädagogische Konzepte vorlegen. Das dauert etwas länger, ist aber der richtige Weg. Außerdem beobachten wir gerade, wie die Kurve der Anträge steil nach oben geht. Aber die Digitalisierung geht deswegen nicht langsam voran.

ZEIT ONLINE: Woran kann man das festmachen?



Hubig: Wir Länder freuen uns über die Mittel aus dem DigitalPakt, aber wir haben in den Jahren davor nicht geschlafen und auf den Bund gewartet. Und das tun wir auch jetzt nicht. In Rheinland-Pfalz etwa haben wir bereits im laufenden Doppelhaushalt die Landesmittel mehr als verdreifacht, unser Landesprogramm Medienkompetenz macht Schule läuft bereits seit 2007 und umfasst inzwischen so gut wie alle unsere weiterführenden Schulen und viele Grundschulen. Wir wissen, dass digitale Bildung längst auch eine Frage sozialer Gerechtigkeit ist, und legen darauf deswegen einen bildungspolitischen Schwerpunkt. Dass wir hier schon sehr weit sind, hilft uns auch jetzt vor dem Hintergrund der aktuellen Situation.

ZEIT ONLINE: Haben wir die Chance verpasst, besser vorbereitet zu sein?

Hubig: Nein, im Gegenteil: Wir nutzen jetzt schon vielfältige Chancen, die die Digitalisierung bietet. Viele unserer Schulen sind so aufgestellt, dass über entsprechende Plattformen Materialien und Arbeitsaufträge ausgetauscht werden können. Aber es ist ohne Frage immer noch Luft nach oben.

ZEIT ONLINE: Viele Lehrkräfte kündigen jetzt an, Hausaufgaben oder Übungen per E-Mail versenden zu wollen. Aber es haben nicht alle Eltern oder Kinder eine E-Mail-Adresse, wie erreicht man die?

Hubig: Natürlich muss und wird es auch analoge Lösungen geben. Das heißt, es wird bei Bedarf auch ausgedruckte Materialien geben. Außerdem haben Kinder natürlich Schulbücher und andere Arbeitsmaterialien. Aber: Aus Jugendmedienstudien wissen wir, dass die große Mehrheit der Schülerinnen und Schüler inzwischen Zugriff auf internetfähige Geräte hat, sei es ein Laptop, sei es ein Smartphone. Und wenn die Mathelehrerin jetzt einen Algebra-Podcast oder ein Format auf YouTube vorbereitet, warum nicht? Wir leben im Moment in einer Ausnahmesituation, mit der wir alle kreativ umgehen müssen.