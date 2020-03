Es war Montagabend, dem ersten Tag seit Auftreten des Coronavirus in Berlin, als Gudrun Widders all ihre Mitarbeiter ans Telefon setzte. Ununterbrochen hatten sich verängstigte Bürgerinnen und Bürger bei ihr gemeldet mit den immer gleichen Fragen: Habe ich mich infiziert? Wohin muss ich gehen? Was soll ich jetzt tun? Amtsärztin Widders beschloss, statt wie bisher zwei Nummern alle acht Nummern ihrer Mitarbeiter auf der Website anzugeben, plus Rufbereitschaft an Sonn- und Feiertagen, plus eigene Handynummer. "Der Beratungsbedarf der Bevölkerung bindet unsere gesamte Arbeitszeit." Routinetermine, etwa an Kindergärten und Schulen, blieben seither auf der Strecke.

Corona in Berlin: Sechs gemeldete Fälle gibt es inzwischen in der Hauptstadt, 200 Kontaktpersonen wurden ermittelt, erste Schulen geschlossen. Die Charité hat ein Extrazelt für die Untersuchung möglicher Infizierter eingerichtet, die Vivantes-Kliniken wollen dem Beispiel folgen.



Doch die Frage ist: Reichen diese Maßnahmen aus? Denn neben der mangelnden Versorgung mit Schutzkleidung und Medikamenten drängt sich im Hintergrund eine weitere Frage auf: Die Gesundheitsämter der Stadt gelten seit Langem als unterbesetzt. Sind sie gut genug auf die Situation vorbereitet?



Die Rolle der Gesundheitsämter in der derzeitigen Situation ist essenziell: Menschen mit Symptomen wenden sich in der Regel an ihre Hausärztin. Stellt der eine Infektion mit dem Virus fest, muss er sie dem Gesundheitsamt melden. Wo dann die Fleißarbeit beginnt.



"Wir müssen in diesen Fällen schauen, mit wem der Infizierte in den letzten 14 Tagen Kontakt hatte", sagt Nicolai Savaskan, Amtsarzt des Gesundheitsamts Neukölln. "Dann gilt es, die Fälle nachzuverfolgen und die Personen gegebenenfalls zu testen, wenn das sinnvoll ist." Sinnvoll heißt: Kontaktpersonen von Infizierten werden für 14 Tage in Quarantäne gebracht; getestet werden sie nur, wenn sie in dieser Zeit Symptome zeigen.



Das Problem dabei: Nicht jeder Bezirk ist gleich gut aufgestellt. Das Gesundheitsamt Neukölln etwa hat 156 Mitarbeiter, 24 davon sind Ärzte. Die Versorgung sei damit gut, sagt Savaskan. In Mitte, dem Bezirk, in dem auch der erste Infizierte lebt, sind es 240 Mitarbeiter. "Mit diesem Bestand können wir die Situation bewältigen", sagt Amtsarzt Lukas Murajda. In anderen Bezirken klingt das verhaltener. Etwa bei Gudrun Widders, der Amtsärztin aus Spandau, die Frau mit den Telefonen.