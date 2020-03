Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte am Freitag, dass er erst einmal keine weiteren Maßnahmen beschließen will. Die Menschen hielten sich an die Vorgaben. Eine Ausgangssperre sei nicht notwendig.



Doch Woidke sprach allerdings auch davon, dass diese Aussage vielleicht auch nur "für die nächsten Stunden, für die nächsten Tage" gelte.



Restriktionen hätten nur dann den gewünschten Effekt, "wenn jeder Einzelne verstanden hat, dass wir in einer sehr sehr ernsten Situation sind", so Woidke. Ob Gaststätten in Brandenburg tagsüber weiter bis 18 Uhr geöffnet haben dürfen, hängt laut Woidke etwa davon ab, ob die Abstandsregelungen am Wochenende eingehalten werden.

