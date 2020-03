Lockdown, Ausgangssperre, Homeoffice: Das Coronavirus hat unser Leben auf den Kopf gestellt, nichts ist mehr so wie vor einer Woche. Wie gehen unsere Länder und unsere Gesellschaften damit um? Wir diskutieren die Unterschiede, fragen uns, warum in der Schweiz die größte Mobilmachung seit dem Zweiten Weltkrieg stattfindet, warum überall Klopapier gehortet wird und was das alles mit dem Prenzlauer Berg zu tun hat.

Zweites Thema bei Servus. Grüezi. Hallo: Viele Hunderte Coronafälle in Europa lassen sich auf einen Tiroler Tourismusort zurückführen. Dort haben sich Skiurlauber infiziert, beim Aprés-Ski, beim Tanzen, im dichten Gewusel. Doch warum wurde der Ort nicht gleich dichtgemacht, als die ersten Fälle in Island auftauchten und die dortige Regierung Ischgl zum Risikogebiet erklärte?