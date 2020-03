Ich feiere, wie die meisten Menschen, jedes Jahr meinen Geburtstag. Mal mit der Familie, mal auch mit Freunden. Mit jedem Jahr meines Älterwerdens gewinnt dieser Tag an Bedeutung, jedenfalls in den Augen der Gratulanten. Wie, schon so alt? Dabei wissen sie es genau. Sie wollen bloß ein freundliches Kompliment loswerden.

Aber der diesjährige Geburtstag ist wahrscheinlich der skurrilste, den ich je erlebt habe. Ich werde ihn nie vergessen.

Der erste Gast ist meine Enkelin Olga. Sie kommt am späten Vormittag. Sie wird bald 16 Jahre alt und hat im Moment schulfrei. Sie setzt sich hinter die Wohnungstür auf einen kleinen Gartenstuhl. Zwischen uns sind fünf Meter Flur. Wir sitzen weit entfernt, mein Mann auf einem kleinen Sessel, ich auf meinem kleinen Musikhocker, den ich immer für Open-Air-Veranstaltungen benutze. Olga hat einen Strauß mit gelben Tulpen und zwei Briefumschläge zwischen uns gelegt.



Sie gratuliert mir zum Geburtstag. Ich darf sie nicht umarmen, meine kleine Olga. Sie schiebt die Arme über Kreuz über ihre Brust, als Ersatzgeste für eine Umarmung. Sie hat uns zwei Croissants mitgebracht, wahrscheinlich weil sie weiß, dass wir keinen Geburtstagskuchen haben.

Da hat sie recht. Solange die Einkäufe eng geplant werden müssen, kaufe ich keinen Kuchen oder gar Zutaten. Es muss ohne gehen.

Wir unterhalten uns über die Schule und die Wochenpläne im Internet, die sie bearbeiten muss. Sie braucht Bildmaterial für die Kunstaufgaben. Wir schieben ihr die Magazine der ZEIT und der Süddeutschen Zeitung zu. Das ist eine kühle sachliche Unterhaltung. Mir wird klar, wie wichtig Nähe für die Kommunikation ist. Olga sitzt jetzt so weit weg.

Freitagnachmittag ist sie oft bei uns. Da sitzen wir in kleinen Abständen am Esstisch oder Olga räkelt sich auf dem Sofa und wir sitzen daneben. Da geht es um politische Fragen wie die Demonstrationen für den Umweltschutz und die Verschmutzung der Meere. Es sind alles Themen, die unsere Enkelin bewegen und uns als Großeltern nicht minder. Es entwickelt sich eine verständnisvolle Wärme, die bei dem Sitzabstand von fünf Metern nicht entstehen kann. Sie schreibt in ihrem Gratulationskärtchen, dass sie auf viele Freitage hofft, bei denen wir Teilchen backen und dabei politische Diskussionen führen. Teilchen sind Blätterteigstückchen, gefüllt mit Marmelade.

Ich mache ihr ein Glas frisch gepressten Orangensaft. Den bekommt sie immer, wenn sie uns besucht. Das immerhin kann ich ihr zuliebe tun. Ich stelle das Glas in die Mitte des Flurs, wo auch der Tulpenstrauß liegt. Sie trinkt den Saft in kleinen Schlucken. Bevor sie uns verlässt, geht sie ins Bad und desinfiziert das Glas, wie sie sagt. Dann kreuzt sie wieder die Arme und verlässt uns. Ich kämpfe mit den Tränen.