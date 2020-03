Ihre größte Sorge sei es, dass Krankenhäuser irgendwann sagen "Wir nehmen keine Patienten aus Pflegeheimen mehr auf": Ilka Steck ist Altenpflegerin und bereitet sich auf den Alltag unter dem Coronavirus vor. Die größte organisatorische Herausforderung wird aus ihrer Sicht die Betreuung der Kinder von Pflegekräften. Fiele in ihrer Einrichtung ein Viertel der Mitarbeiter aus, sei das nicht mehr zu kompensieren. Ein Gespräch über den neuen Alltag in Senioreneinrichtungen.



ZEIT ONLINE: Frau Steck, wie verändert die Corona-Pandemie den Alltag im Pflegeheim?

Ilka Steck arbeitet als Altenpflegerin in einem Pflegeheim im baden-württembergischen Langenau. Die 44-Jährige vertritt als Vorsitzende der Konzernmitarbeitervertretung der Evangelischem Heimstiftung 9.200 Mitarbeiter in 86 Pflegeheimen, ambulanten Diensten sowie Tagespflegen. © privat

Ilka Steck: Jeden Tag passiert etwas Neues. Wir haben seit vorletzter Woche schon keine Veranstaltungen mehr im Haus mit Menschen von außen. Mitarbeiter und Reinigungskräfte wurden nochmals auf die Hygienemaßnahmen geschult. Wir passen noch besser auf als sonst. Die Angst ist natürlich groß, sobald ein Bewohner hustet. Aber die ganz normalen Erkältungen gibt es ja auch noch. Schon nach den Faschingsferien haben wir die AG Corona gegründet, um zu überlegen, wie wir im Notfall reagieren. Zum Glück haben wir noch keinen bestätigten Fall. Im Moment schwebt das noch alles wie eine große graue Wolke über uns.

ZEIT ONLINE: Wenn Sie auf die nächsten Wochen blicken, was ist Ihre größte Sorge?

Steck: Dass italienische Zustände kommen und die Krankenhäuser sagen: Wir nehmen keine Patienten aus Pflegeheimen mehr auf. Dann hätten wir im Notfall Sterbende zu pflegen, weil wir für eine intensive Beatmung nicht ausgerüstet sind. Wir haben ja auch einen menschlichen Bezug zu unseren Bewohnern. Wir kennen die Menschen ein, zwei, fünf oder zehn Jahre. Wir kennen die Angehörigen. Es ist immer schlimm, wenn jemand stirbt. Aber wenn man noch dazu hilflos ist, wird das auch emotional sehr schwer für uns.

ZEIT ONLINE: Allgemein lautet die Devise, um eine Ausbreitung zu verlangsamen: So wenig Sozialkontakte wie möglich. Geht das in einem Pflegeheim überhaupt?

Steck: Na ja, bei uns essen die Menschen etwa noch miteinander. Wir haben kleine Wohngruppen mit höchstens 15 Bewohnern, und wenn die unter sich bleiben, dann ist das ähnlich wie in einer Familie. Aber deswegen soll von außen möglichst keiner mehr rein. Wir, die wir notgedrungen von außen kommen, achten eben besonders auf die Hygiene. Seit Freitag gilt in Baden-Württemberg ein Besuchsverbot.

ZEIT ONLINE: Welche Folgen hat das?

Steck: Das war am Freitagmittag hart, weil wir alle Angehörigen anrufen mussten. Jetzt ist die Tür verschlossen und die Leute müssen klingeln. Für die Wochenendschicht ist das eine zusätzliche Arbeitsbelastung, weil sie Besucher hereinlassen muss.

ZEIT ONLINE: Wie reagieren die Angehörigen?

Steck: Die meisten haben Verständnis. Aber man sieht es ja auch beim Toilettenpapierkauf im Laden: Es gibt immer welche, die wollen es nicht einsehen. Da müssen wir dann aufklären.

ZEIT ONLINE: Was raten Sie Menschen, deren Verwandte in einem Heim leben?

Steck: Dass sie nicht alle paar Stunden anrufen, weil wir viel zu tun haben (lacht). Sie können darauf vertrauen, dass wir uns melden, wenn es nötig ist, und dass wir für die Menschen sorgen. Im Notfall darf man natürlich vorbeikommen. Wir versuchen aber auch, den telefonischen Kontakt zu den Bewohnern zu ermöglichen.

ZEIT ONLINE: Und wie gehen die Bewohnerinnen und Bewohner mit den neuen Regeln um?

Steck: Auch hier sind 99 Prozent verständnisvoll. Aber wir sperren selbstverständlich niemanden ein. Wir können nur an deren Vernunft appellieren, nicht rauszugehen. Wer trotzdem zum Bäcker geht, dem sagen wir: Wenn Sie wieder zurückkommen, erst mal Hände waschen.

ZEIT ONLINE: Wie blicken die Menschen darauf, dass sie zu einer Risikogruppe gehören?

Steck: Viele sagen: Ich habe mein Leben schon gelebt. Sie machen sich häufig eher Sorgen um ihre Kinder oder fragen sich, was gerade in unserer Welt eigentlich los ist. Aber natürlich will niemand krank werden. Es sperrt sich aber auch keiner im Zimmer ein. Die Bewohner machen weiter ihr Ding.