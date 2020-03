Anfangs schien das Coronavirus weit weg, doch seit es in der vergangenen Woche zunächst Italien und dann irgendwann auch Deutschland erreichte, ist die Furcht vor einer Pandemie auch hierzulande angekommen. Aus Angst vor tagelanger Quarantäne starten die Menschen Hamsterkäufe, Unternehmen schicken ihre Mitarbeiter ins Homeoffice, Schulen werden geschlossen. Das ist die Lage in Deutschland. Wie aber geht die Bevölkerung in Italien und Österreich mit dem Virus um? Wie ist die Stimmung in China, wo Corona inzwischen seit vielen Wochen den Alltag bestimmt? Und ist die Sorge bei US-Amerikanern und Brasilianern ähnlich groß wie in Europa? ZEIT-ONLINE-Korrespondenten aus elf Ländern weltweit berichten, teils auch persönlich, über Corona und seine Folgen.

Polen: ein Land im Panikmodus

Fiebermessen am internationalen Flughafen von Krakau: in Zeiten von Corona fast Alltag. © Omar Marques/​Getty Images

Polen verzeichnete bis vor Kurzem keinen einzigen nachgewiesenen Covid-19-Fall, am Donnerstagmorgen aber wurde der Fall eines ersten Infizierten bekannt: Es handelt sich um einen Mann, der aus Deutschland zurückgekehrt ist und sich in Nordrhein-Westfalen im Karneval angesteckt haben könnte. Er liegt im Krankenhaus im westpolnischen Zielona Góra, und es geht ihm soweit gut. Doch auch wenn die Lage bislang im Vergleich zu anderen Ländern weniger dramatisch ist, breitet sich in Polen seit Tagen schon eine Ansteckungsangst aus, die an Panik grenzt. Was das Schlimme ist: Politik und Medien bestärken die Menschen eher in ihrer Furcht, als aufzuklären und zu beruhigen – ob gewollt oder ungewollt.



Wer von einer Reise nach Polen zurückkehrt, erhält zum Beispiel automatisch eine SMS auf das Handy geschickt. "Coronavirus-Bedrohung: Das Gesundheitsministerium warnt" ist die Nachricht betitelt, dazu gibt es einen Link zu einer Website mit Verhaltensregeln. Wer sich jedoch, bevor er den Link eines unbekannten Absenders anklickt, erst einmal über den SMS-Alarm selbst schlaumacht, erfährt Beunruhigendes: Demnach versendet die Sicherheitszentrale der Regierung (RCB) solche Nachrichten nur "in potenziell lebensgefährlichen Krisensituationen". Gedacht war der Alarm ursprünglich für Bedrohungen durch Orkane, Überflutungen und andere Naturkatastrophen. In eine ähnliche Kategorie fällt nun also Covid-19, auch in polnischen Medien. Fernseh- und Radiosender, Zeitungen und Internetportale dokumentieren die Zahlen der weltweiten Krankheitsfälle wie die Pegelstände anschwellender Flüsse.



Angetrieben von den Alarmmeldungen sah sich wiederum die Regierung zu schnellem Handeln gezwungen. Am Montag verabschiedete der Sejm im Eilverfahren ein Corona-Sondergesetz: Unter anderem werden Pharmagroßhändler unter hoher Strafandrohung dazu verpflichtet, ihre Produkte ausschließlich an Apotheken und Krankenhäuser zu liefern. All das bleibt nicht ohne Wirkung auf die Menschen. Supermarktketten berichteten von verbreiteten Hamsterkäufen. Am stärksten sei die Nachfrage nach Nudeln, Mehl, Konserven und Desinfektionsmitteln, schrieb die Gazeta Wyborcza und schilderte einen Fall, in dem ein Mann 40 Fieberthermometer kaufte. Aber auch die erfolgsverwöhnte polnische Wirtschaft gerät zunehmend in einen Panikmodus. Nach fast 20 Jahren des Daueraufschwungs drohe das "schwarze Szenario" einer Rezession, schrieb die Rzeczpospolita. Sicher sei in diesen Tagen nur eins: die Unsicherheit.





Russland: Aktionismus im Großen, mangelnde Aktivitäten im Kleinen

In voller Montur: medizinische Fachkräfte auf ihrem Weg zu dem Militärflugzeug, mit dem Russen und Bürger anderer ehemals sowjetischer Länder aus der vom Corona-Virus betroffenen chinesischen Provinz Wuhan evakuiert wurden. © Yuri Shestak/​Vsluh.ru/​Handout/​Reuters

Seit dem Wochenende hat das Corona-Virus auch Moskau erreicht. Der Russe David B. war am 23. Februar aus Italien zurück in die russische Hauptstadt gekehrt, fühlte sich krank und begab sich in ein örtliches Krankenhaus. Dort überwies man ihn direkt in eine Klinik für Infektionskrankheiten, wo er sich allerdings ein Zimmer mit fünf anderen Männern teilen musste, die ihrerseits aus dem Iran, Italien und Südkorea eingereist waren. Alle hatten Symptome, aber niemand von ihnen wusste, ob sie wirklich an Corona leiden. Bei David R. waren zwei Corona-Tests negativ. Also ging er heim, machte laut The Moscow Times Sport, traf Freunde und Familie. Erst der dritte Test am Sonntag fiel dann positiv aus. Noch in der Nacht zu Montag holte man ihn ab und steckte ihn in Quarantäne. Die Infektion verlaufe bei dem jungen Mann in einer milden Form, informiert der Bürgermeister von Moskau die Öffentlichkeit auf seiner Webseite. Man habe elf Menschen aus seiner Umgebung ebenfalls unter Quarantäne gestellt – ebenso wie 13 Passagiere, die im selben Flieger aus Mailand saßen wie David.

Insgesamt 2.500 Menschen sollen laut offizieller Weisung in Moskau derweil daheim die Quarantäne einhalten – Kameras mit Gesichtserkennung würden eingesetzt, um die Einhaltung der Auflage zu überprüfen, ließ der Bürgermeister mitteilen. Am liebsten hätte er heute schon flächendeckende Videogesichtserkennung in ganz Moskau. Außerdem werde bei Reisenden an Flughäfen ebenso wie an Schulen und Kindergärten regelmäßig die Temperatur gemessen. Ähnliches ist für die Moskauer Metro geplant, durch die sich täglich Millionen Menschen schieben. Und "vorsorglich" lässt die Stadt massenhaft obdachlose Hunde und Katzen einfangen und, wie es heißt, wohl töten.



Der Aktionismus im Großen kaschiert, dass es an Aktivitäten im Kleinen mangelt: Die anderen fünf Männer jedenfalls, die mit David einen Zimmer teilten, sollen laut The Moscow Times von den Ärzten darum gebeten worden sein, niemandem davon zu erzählen, dass sie sich einen Raum teilen mussten. Auch andere Patienten mit Corona-Verdacht klagen laut Berichten des russischen Radios Echo Moskwy über miese Zustände in dem besagten Krankenhaus für Infektionskrankheiten: Verdachtsfälle und bereits Erkranke liefen auf den gleichen Fluren herum, man teile sich eine dreckige Toilette, es fehle an Atemmasken.

Umso erstaunlicher sind die offiziellen Angaben zur Ausbreitung des Virus: Seit Ende Januar bei zwei Chinesen in Russland Corona nachgewiesen wurde und im Februar drei infizierte Russen von einem Kreuzfahrtschiff evakuiert wurden, soll sich die Zahl der Kranken angeblich nicht vergrößert haben. Zwar ist die Grenze zu China geschlossen worden, doch die staatliche Fluglinie Aeroflot fliegt weiterhin nach China, Südkorea und Italien, wenn auch nicht mehr so oft.



Derweil leidet die Wirtschaft immens: Der Ölpreis fällt, der Rubel somit auch. Kostete der Euro am 3. Februar noch 70,85 Rubel, sind es einen Monat später 74,4 Rubel. Ein dauerhaft niedriger Ölpreis wäre für den Staatshaushalt, die russische Wirtschaft und die vielen Versprechungen, die Putin kürzlich den Russen gemacht hatte, ein gewaltiges Problem.



Von Panik ist dennoch wenig zu spüren. In der stets übervollen Metro tragen ein paar Menschen Atemmasken, was aber erstens nicht untypisch ist und zweitens auch mit der Grippewelle zusammenhängen kann. In den Läden sind die Regale voll wie immer. Es fehlt an nichts. Wirklich an nichts? Ein kleiner Selbstversuch in ein paar Apotheken in der Moskauer Innenstadt ergibt: Atemmasken sind alle vergriffen. Aber Desinfektionsmittel gibt es genug.

Spanien: wenn Viren viral werden

Mona Lisa mit Atemmaske (Straßenkunst in Barcelona): Die Spanier nehmen's mit Humor. © Pau Barrena/​AFP/​Getty Images

In Spanien hat das Coronavirus eine wachsende Fangemeinde – zumindest in sozialen Netzwerken wie Twitter. Dort postet ein anonymer Spaßvogel unter den Twitter-Account @CoronaVid19 Kommentare zur allgemeinen Lage – aus der Sicht des Virus: "Diese Woche stelle ich Krankschreibungen auf Teneriffa aus" oder "Keine Lust zu arbeiten? Hier ist mein PayPal-Account". Vor einer guten Woche gegründet, kommt der Account, der sich in der Kurzbiografie großspurig mit "Ich bin Pandemie" vorstellt, bereits auf eine knappe halbe Million Follower – und zofft sich auf Twitter mit einem halben Dutzend anderer sogenannter Viren: der unter mangelnder Aufmerksamkeit leidenden "gewöhnlichen Grippe" @Gripe_Comun etwa.



Geschmacklos findet in Spanien solche Witze kaum jemand. Im Gegenteil: Fatalistischer Humor gilt als bewährtes Rezept der Krisenbewältigung. In Barcelona zumindest ist von Hysterie im Alltag wenig zu spüren. Zwar sind Desinfektionsmittel Mangelware und Mundschutzmasken auch in vielen spanischen Apotheken ausverkauft, aber die Ramblas, die Haupteinkaufsstraßen in Barcelona, sind ebenso voll wie die Restaurants – noch.

Nachdem inzwischen 229 Infizierungen und zwei Todesfälle bekannt sind, hat die Regierung die Präventionsmaßnahmen leicht verschärft: Fußball- und Basketballspiele mit Mannschaften aus den Risikozonen finden hinter verschlossener Tür statt, Ärztekongresse wurden vorerst abgesagt, um das medizinische Personal vor Ansteckung zu schützen. Bei leichten Erkrankungen verordnen die Behörden auch auf der iberischen Halbinsel häusliche Isolation, schwerere und die ersten bekannt gewordenen Fälle werden weiter stationär behandelt.

Ein prominenter Fall ist Nil Monró: Der 22-jährige Influencer aus Barcelona ließ sich nach dem Besuch der Mailänder Fashion Week mit leichtem Fieber und Halsschmerzen auf Covid-19 testen. Ergebnis: positiv. Seitdem berichtet er via Social Media regelmäßig aus dem Universitätskrankenhaus über seinen Krankheitsverlauf. Er mahnt, keine Gesichtsmasken zu klauen, sich immer schön die Hände zu waschen und auf rassistische Äußerungen in Zusammenhang mit Herkunft und Verbreitung des Virus zu verzichten. Er ist also fast so etwas wie ein embedded Coronavirus-Berichterstatter – und erfüllt diese Rolle so umsichtig und unaufgeregt, dass es bereits explizites Lob vom spanischen Gesundheitsministerium gab. Auch mit @CoronaVid19, dem Fake-Account des Corona-Erregers, hatte Nil Monró Direktkontakt – und retweetete kurzerhand dessen selbstbewusstes "Ich bin viral" mit dem Kommentar: "Und ich, bin ich das jetzt auch?"