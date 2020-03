Was ist der richtige Umgang mit dem Corona-Virus? In der Schweiz werden Großveranstaltungen verboten, in Österreich und Deutschland ist man (noch) zurückhaltender. So oder so hat der Staat angesichts des Virus plötzlich wieder ungeahnte Durchgriffsrechte. Wir diskutieren den schmalen Grat zwischen berechtigter Sorge und Panik sowie die Verantwortung der Medien.

Zweites Thema bei Servus.Grüezi. Hallo.: Ein neues Buch trauert um das Landleben, wie wir es kennen. Warum sehen Dörfer heute so anders aus als früher und wie schlimm sind noch mal Vorstädte?