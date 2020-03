Deutlich mehr Menschen starben 2019 in Deutschland an den Folgen von Drogenkonsum. Im vergangenen Jahr gab es 1.398 Tode infolge von Konsum illegaler Substanzen, wie die Bundesdrogenbeauftragte Daniela Ludwig (CSU) mitteilte. Im Vergleich zu 2018 waren das 122 Menschen mehr, was einen Anstieg von 9,6 Prozent bedeutet.

Die häufigste Ursache war weiterhin Überdosierung von Opioiden wie Heroin und Morphin. 650 Menschen starben daran, während es 2018 noch 629 Menschen gewesen waren.

Laut Ludwig sei die Entwicklung der vergangenen Jahre auf keinen Fall hinzunehmen. Hilfsangebote vor Ort müssten besser und lückenloser werden. Unter anderem brauche es dringend eine flächendeckende Versorgung mit Ersatzstoffen. "Auch in der aktuellen Corona-Krise dürfen die Substitutionspatienten nicht auf der Strecke bleiben." Die Politikerin hatte bereits vor Veröffentlichung der Statistik angeregt, die Vorschriften für die Abgabe der Ersatzdroge Methadon zu lockern, damit ehemalige Drogenabhängige nicht wie bisher täglich oder wöchentlich in die Praxis eines zur Abgabe zugelassenen Arztes kommen müssen.

Auffällig ist nach Angaben der Drogenbeauftragten die Zunahme der Todesfälle wegen langjährigen Drogenmissbrauchs. Mehr Menschen starben außerdem an den Folgen des Missbrauchs von Kokain, Amphetaminen und synthetischen Drogen.

In den Jahren nach 2000 hatte die Zahl der Drogentoten stetig abgenommen. 2012 erreichte sie mit 944 Verstorbenen den niedrigsten Stand seit 1988. Seitdem sind die Todesfälle durch Drogenkonsum wieder gestiegen.