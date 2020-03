Wie verändert der Corona-Ausbruch Deutschland? Unser Reporter Henning Sußebach beschreibt das in der Serie "Aus einem anderen Land". An welche Orte er noch gelangt, mit welchen Menschen er (bei Wahrung der Empfehlungen des Robert Koch-Institutes) reden kann, liegt weniger an ihm als an den Umständen. Diese Krise ist auch für Journalisten neu, kaum jemand hat Erfahrung – jede Bürgerin und jeder Bürger ist gleichermaßen Laie wie Experte. Wenn Sie unseren Reporter auf Folgen des Corona-Ausbruchs und Geschehnisse in Ihrer Umgebung hinweisen wollen, schreiben Sie ihm: anderesland@zeit.de.



Eine kleine Begebenheit nur.

Das Vinzenz-Krankenhaus in Hannover, rote Trutzburg im Südosten der Stadt, sieben Fachabteilungen, 345 Planbetten, am Empfang eine Bronzestatue des Heiligen Vinzenz, die Augen niedergeschlagen.

15 Uhr. Früher beste Besuchszeit. Jetzt sind die Scheiben des Foyers von innen mit Hinweisen und Warnungen beklebt.

Bitte einzeln eintreten!

Halten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit 1 – 2 Meter Abstand.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen und Regelungen im Umgang mit dem Coronavirus in Deutschland sind bis auf Weiteres in allen Krankenhäusern der Region Hannover KEINE BESUCHER mehr zugelassen.

Der Parkplatz ist leer, bis auf einen Wagen. Ein Mann steigt aus, schon grau, nicht mehr jung – und doch noch Sohn, wie sich herausstellt. Vor zwei Wochen ist der Vater gestürzt, 93 Jahre alt, Oberschenkelhalsbruch. Keine Verletzung, mit der man sich in einem Zimmer im zweiten Stock ans Fenster stellen und winken kann, sagt der Sohn. Zumal das Fenster zur anderen Seite zeige. Und nun sei die Operationsnaht wieder aufgegangen.



Der Sohn, der anonym bleiben möchte, hat einen Stoffbeutel mit frischer Wäsche dabei, darin ein neuer Schlafanzug, Unterhosen, Socken, Hemden, eine weite Stoffhose, ein Brief. Alle zwei Tage komme er vorbei, sagt er. Am Empfang übergibt er in schnell gelernter Routine den Wäschebeutel einer jungen Frau. Die verschwindet in einem Aufzug und kehrt wenige Minuten später mit einer weißen Plastiktüte zurück, darin die Schmutzwäsche des Vaters.

Der Besucher könnte nun gehen, könnte den Vater in einer Stunde anrufen, die Telefonate geschickt über den Tag verteilen, dosieren wie Medizin, aber wer brächte das übers Herz?

Noch ist Nähe ein Kriterium.

Also setzt er sich auf einen Stuhl neben der Statue des bekümmerten Vinzenz, holt sein Handy hervor, wählt und wartet.

"Hey, Papa!"

...

"Hast du alles bekommen, gut."

...

"Guck bitte auch den Brief an, der drin ist, ja?"

...

"Was mir eingefallen ist: die Zeitung. Die käme ja jetzt wieder. Soll ich die noch mal abbestellen für eine Woche?"

...

"Papa?"

Der Vater höre schlecht, sagt der Sohn. Und WhatsApp-Nachrichten lese er zwar, schreibe aber nicht zurück. Die Tasten auf dem Smartphone seien ihm zu klein.

...

"Papa, wieder da?"

...

"Dein Zimmernachbar ist weg?"

...

"Gestern entlassen. Ach, Scheiße."

...

"Wollen wir hoffen, dass es nicht so lange dauert."

...

"Hast du Hunger auf irgendwas? Vermisst du irgendwas?"

...

"Essen ist gut? Sehr schön!"

...

"Das Brot ist immer dasselbe, ja. Hängt dir zum Hals raus? Trotzdem bitte immer was essen, Papa, ja?"

...

"Um deinen Garten kümmern sich die Nachbarn. Die holen auch die Post raus. Soll schön grüßen."

...

"Kann ich noch irgendwas für dich tun?"

...

"Dann komme ich in zwei Tagen wieder, ja? Sieh zu, dass du hochkommst, Papa."

© Michael Heck Henning Sußebach Reporter, DIE ZEIT zur Autorenseite

Einen Moment bleibt der Besucher noch sitzen und berichtet, dass der Vater sich nicht für Corona interessiere, am Telefon lediglich sage, bislang sei doch immer alles vorbeigegangen. Als 16-Jähriger wurde er in den Krieg geschickt, zwei Wochen vor der Kapitulation. Er verlor beide Unterschenkel und lebte trotzdem ein Leben. Vor 25 Jahren hätten sich seine Eltern dann getrennt, erzählt der Sohn auf dem Weg zum Auto, die Mutter sei mittlerweile gestorben, der Vater lebe seit einem Vierteljahrhundert allein. Er hat lange gelernt, was anderen jetzt widerfährt. Vielleicht, sagt der Sohn, sei das nun ein Vorteil in der Einsamkeit.