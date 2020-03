Die Lage sei ernst, warnte die Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Fernsehansprache. Die Bürgerinnen und Bürger sollen Abstand halten, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Schulen und Kitas haben inzwischen geschlossen, viele Straßen sind leer. Und nun? Wie geht Alltag in Zeiten einer Pandemie? Wir haben vier Haushalte gefragt.

"Die Kinder lernen unheimlich gern zu Hause"

Simone Fuß arbeitet als Juristin und lebt mit Partner und vier Kindern in Bonn.



Die vergangenen Tage haben viel von uns allen abverlangt. Ich lebe mit meinem Partner und vier Kindern in Bonn, zwei der Kinder – beide Jungs – habe ich aus meiner ersten Ehe mitgebracht. Mein Partner und ich sind Juristen und arbeiten Vollzeit bei einer Bundesbehörde. Bis vor Kurzem waren wir krankgeschrieben, deshalb musste niemand aus dem Haus und wir konnten die Kinder ganz gut betreuen. Trotzdem waren wir abends einfach nur durch.

Seit Wochen sprechen wir in der Familie über Corona. Wir hören auch die Nachrichten zusammen. Ich habe meinen Kindern erklärt, dass wir alle jetzt kleine Inseln im Meer sind und dass niemand von uns von der einen zur anderen schwimmen sollte. Die Jungs wissen schon, dass sie wegen Corona am Wochenende wahrscheinlich nicht zu ihrem Vater können. Und dass der Osterhase jetzt wahrscheinlich auch Lieferschwierigkeiten bekommt und die Geschenke später bringt.

Die Kinder haben das so akzeptiert – was sollen sie auch machen. Natürlich finden sie es doof, dass sie nicht mehr in die Schule können. Ihnen fehlt die Abwechslung. Wir wohnen in einem Einfamilienhaus mit Terrasse und zwei Balkonen. Wenn sie ab und zu die Etage wechseln oder an die frische Luft können, macht es die ganze Situation für sie ein bisschen einfacher. Außerdem wohnen wir nur drei Minuten vom Rhein entfernt. Solange es noch keine Ausgangssperre gibt, gehen wir jeden Tag zusammen raus.

Ansonsten hangeln wir uns mit Mathe- und Schönschreibe-Heftchen aus der Schule durch den Tag – und Anton. Das ist eine Lern-App, die ich mal im Urlaub entdeckt habe. Die Kinder lernen unheimlich gern zu Hause, jetzt da die Schule zu ist. Die finden das super. Die stehen um 8 Uhr auf, frühstücken was, um 9 Uhr geht es los. Mein älterer Sohn muss dann eine Stunde was machen. Um 10 Uhr muss er Cello üben. Das muss ja auch weitergemacht werden. Dann hat er frei bis 13 Uhr und kriegt Mittagessen. Am Nachmittag gibt es noch eine Doppelstunde. Und zwischendurch immer wieder Anton. Der Jüngere, der erst im Herbst eingeschult werden soll, will auch unbedingt mitmachen. Nach fünf Wochen Corona-Ferien kann er wahrscheinlich lesen und rechnen und wird in der ersten Klasse nur stören.

Ich finde es wichtig, mit den Kindern einen geregelten Tagesablauf festzulegen. Ich hab den auch aufgeschrieben, der hängt jetzt mit Tesafilm am Küchenschrank. Wir können ja nicht so tun, als wären Ferien. Das geht nicht. Man muss sich eine harte Struktur geben. Es müssen alle früh aufstehen. Man sollte auch nicht morgens anfangen mit Spielen, da kriegt man die ja nie mehr zum Arbeiten.

Seit heute arbeite ich wieder, mein Partner beginnt am Montag. Wie es weitergehen soll, wenn wir beide wieder arbeiten, weiß ich nicht. Ich muss halb sechs aufstehen, sonst bekommt man nichts hin mit Homeschooling und Homeoffice. Da muss man für sich alles erledigt haben, bevor das hier losgeht. Und abends weiterarbeiten.

Am schlimmsten würde es, wenn die Eiscafés schließen. Als die Möglichkeit im Raum stand, wurden die Kinder quengelig. Ein Frühling ohne Eis! Ich habe ihnen geantwortet: Na ja, wenn wir uns jetzt alle so benehmen, wie es jetzt empfohlen ist, können wir vielleicht im späten Frühling wieder ganz normal Eis essen gehen.