Beschäftigte in Ostdeutschland verdienen rund ein Sechstel weniger als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Westdeutschland. Das geht aus Daten der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder hervor. Gleichzeitig liegt die Zahl der Arbeitsstunden in Ostdeutschland höher als in Westdeutschland.



Demnach verdienen die Beschäftige im produzierenden Gewerbe und Dienstleistungsbereich in Ostdeutschland mit durchschnittlich 2.833 Euro brutto knapp 16 Prozent weniger als die in Kolleginnen und Kollegen Westen. Dort beträgt der durchschnittliche Bruttolohn 3.371 Euro. Diese Zahl stammt von Ende 2019 und zeigt die Lage bei Vollzeit-,Teilzeit- und geringfügig beschäftigten Arbeitnehmern. Noch größer ist die Gehaltslücke im verarbeitenden Gewerbe: Hier beträgt der Unterschied mit 3.073 Euro im Osten und 4.322 Euro im Westen bei 29 Prozent.

Hingegen arbeiten die Beschäftigten in Ostdeutschland im Schnitt 63 Stunden mehr im Jahr als in den westdeutschen Bundesländern. In Ostdeutschland kamen die Arbeiterinnen und Arbeiter demnach auf durchschnittlich 1.390 Arbeitsstunden im Jahr 2018. Im selben Zeitraum leisteten die Menschen in Westdeutschland 1.327 Stunden. Auch im verarbeitenden Gewerbe leistet die Menschen in Ostdeutschland 53 Stunden mehr. Hier lag der Unterschied bei 1.433 Arbeitsstunden je Arbeitnehmerin im Westen und 1.486 im Osten.



"Die Spaltung am Arbeitsmarkt hält auch 30 Jahre nach der Wende an", sagte die Linken-Abgeordnete Sabine Zimmermann. Sie sieht die Ursache für das Lohngefälle vor allem in der schwächeren Tarifbindung in Ostdeutschland. Zimmermann forderte die Bundesregierung auf, sich für eine höhere Tarifbindung einzusetzen, insbesondere durch verbesserte Regelungen zur Erklärung der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen.



Laut dem Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) waren 2018 in Ostdeutschland 45 Prozent der Firmen tarifgebunden, im Westen aber 56 Prozent. Hinzu kommt, dass in Ostdeutschland vor allem kleine und mittelständische Unternehmen ansässig sind und nur wenige große Konzerne.

Die Gewerkschaften fordern eine Angleichen der Arbeitsbedingungen zwischen Ost und West. Die IG Metall will zum Beispiel, dass in der ostdeutschen Metall- und Elektroindustrie die um drei Stunden längere Wochenarbeitszeit auf die in Westdeutschland geltende 35-Stundenwoche abgesenkt wird.