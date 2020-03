Weltweit haben neun von zehn Menschen Vorurteile gegenüber Frauen – und damit auch ein Großteil der Frauen selbst. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Vereinten Nationen. Gefragt wurde etwa nach dem Stellenwert von einer Hochschulausbildung für beide Geschlechter oder danach, ob sich die Politik vor allem an den Vorstellungen von Männern orientieren sollte.

Einige der Ergebnisse besagen: Die Mehrheit der Befragten findet höhere Bildung für Männer wichtiger als für Frauen. Mehr als ein Viertel der Männer und Frauen sagte aus, wenn Männer ihre Ehefrauen schlagen, sei das gerechtfertigt.

Die Studie ist Teil eines Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen und wertete mehr als 80 Prozent der Weltbevölkerung aus. Die dabei konstatierten Geschlechterklischees müssten nun bekämpft werden, sagte der Leiter des Entwicklungsprogramms, Achim Steiner. Dies sei "die nächste Aufgabe auf dem Weg zur Gleichberechtigung".



Die UN-Studie präsentierte auch neue Zahlen zur Besetzung von politischen Ämtern. Demnach werden die Entscheidungen in Regierungen, Parlamenten und Kommunalvertretungen weltweit vor allem von Männern getroffen – trotz einer gleich hohen Wahlbeteiligung bei Frauen und Männern. Zudem sind nur zehn von 193 möglichen Regierungschefs weiblich, Frauen haben nur 24 Prozent aller Parlamentssitze inne. Auch in der Wirtschaft dominieren Männer in Führungspositionen. Weniger als sechs Prozent der 500 Unternehmen im Aktienindex S&P 500 würden von Frauen geführt.

Die Auswertung verzeichnete teilweise auch Verbesserungen für Frauen. Der Anteil von Jungen und Mädchen in Grundschulen sei inzwischen auf dem gleichen Niveau. Außerdem ist laut der Studie die Müttersterblichkeit seit 1990 um 45 Prozent gesunken.