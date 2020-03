Drei von vier Frauen in Deutschland im Alter von 20 bis 64 Jahren haben im Jahr 2018 einen bezahlten Job ausgeübt. Der Anteil erwerbstätiger Frauen stieg innerhalb von zehn Jahren von 68 Prozent im Jahr 2008 auf 76 Prozent im Jahr 2018, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Deutschland hat damit nach Schweden mit 80 Prozent und Litauen mit 77 Prozent die dritthöchste Erwerbstätigenquote von Frauen in der EU.

Mit der zunehmenden Erwerbstätigkeit wächst auch die finanzielle Unabhängigkeit der Frauen in Deutschland. Der Anteil derjenigen, die für ihren Lebensunterhalt überwiegend selbst aufkommen können, stieg 2018 auf 68 Prozent. Im Jahr 2008 schafften das nur 59 Prozent. Bei Männern lag die Quote mit 81 Prozent deutlich höher. 47 Prozent der erwerbstätigen Frauen arbeiteten in Teilzeit, bei den Männern war es mit neun Prozent nur knapp jeder Elfte.

Laut dem Bundesamt verdienen Frauen im Mittel zudem weiter deutlich weniger als Männer. Sie bekommen in Vollzeit durchschnittlich 3.014 Euro pro Monat und Männer 3.468 Euro. 26,5 Prozent der Frauen liegen unterhalb der bundeseinheitlichen Niedriglohnschwelle von 2.203 Euro im Monat, bei den Männern sind es nur 15,8 Prozent.