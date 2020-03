Internationaler Frauentag - UN kritisieren rückläufige Entwicklung bei Frauenrechten Kein Land der Welt kann den Vereinten Nationen zufolge Gleichstellung gewährleisten. Wegen des Erstarkens rechter Ideologien seien viele Errungenschaften gefährdet. © Foto: Sofia Yanjari/Reuters Pictures

Weltweit haben Frauen anlässlich des Internationalen Frauentags mehr Rechte gefordert. In Europa war die Beteiligung an Demonstrationen vielerorts geringer als in den Vorjahren. Dafür wurden stärker Internet-Kampagnen zum Frauentag organisiert. Auf eine Demonstration in Berlin kamen weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer als angekündigt.



Etwa 12.000 Menschen zogen nach Angaben einer Sprecherin des Bündnisses für sexuelle Selbstbestimmung von Berlin-Wedding zum Alexanderplatz. Die Polizei sprach von "weniger als 10.000 Teilnehmern". Angemeldet waren 20.000 Menschen. Das Bündnis fordert, Schwangerschaftsabbrüche nicht mehr durch den Paragrafen 218 unter Strafe zu stellen. Der Protestzug bestand aus mehreren Blöcken zu Themen wie Rassismus und Sexualität.

In Santiago de Chile nahmen nach Angaben der Polizei über 100.000 Menschen an einer Demonstration zum Frauentag teil. Sie erinnerten an die jüngsten Frauenmorde und forderten eine Stärkung der Frauenrechte in der neuen Verfassung. Für Montag war ein "feministischer Generalstreik" in Chile geplant.

In Pakistan, ein im Hinblick auf Frauenrechte stark konservativ geprägtes Land, gab es in mehreren Städten Kundgebungen und auch Gegendemonstrationen. In der Hauptstadt Islamabad forderten etwa tausend Frauen und auch einige Männer gleiche Rechte für die Geschlechter. "Frauen in Pakistan werden als Eigentum ihres Mannes angesehen", kritisierte die Teilnehmerin Tahira Maryum. "Es ist nichts Anstößiges daran, seine Rechte einzufordern."

In Kirgistan hat eine Gruppe maskierter Männer eine ungenehmigte Demonstration zum Frauentag auseinander getrieben. Etwa 60 Menschen wurden festgenommen. Die Demonstrantinnen hatten sich am Sonntag in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek versammelt, um sich für die Rechte von Frauen und Kindern einzusetzen. Auch in der Türkei kamen Demonstrantinnen mit der Polizei in Konflikt. In Istanbul sind Polizisten mit Tränengas gegen einen nicht genehmigten Protestzug mit hunderten Teilnehmerinnen vorgegangen. Vor zwei Jahren war der Protest noch friedlich verlaufen, im vergangenen Jahr setzte die Polizei in Istanbul ebenfalls Tränengas gegen demonstrierende Frauen ein.



UN fordert Gleichstellung von Frauen und Männern

Demonstrantinnen in Bangkok forderten in Thailand einen besseren Arbeitsschutz und mehr Rechte für Frauen. Die Demonstration in der philippinischen Hauptstadt Manila richtete sich gegen Präsident Rodrigo Duterte, dem immer wieder Frauenfeindlichkeit vorgeworfen wird. Demonstrantinnen verbrannten eine riesige Puppe, die Duterte darstellte. In Südkorea, das mit mehr als 7.000 nachgewiesenen Coronavirus-Fällen der größte Infektionsherd außerhalb Chinas ist, wurden mehrere geplante Veranstaltungen zum Frauentag abgesagt.

UN-Generalsekretär António Guterres bezeichnete die mangelnde Gleichstellung in vielen Bereichen als "die überwältigende Ungerechtigkeit unserer Zeit und die größte Herausforderung für die Menschenrechte". Das 21. Jahrhundert müsse das "Jahrhundert der Gleichstellung von Frauen sein", forderte Guterres in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Er kritisierte auch den täglichen Sexismus, dem Frauen ausgesetzt seien.

In Deutschland wurde der Frauentag auf Anregung der Sozialdemokratin Clara Zetkin erstmals am 19. März 1911 organisiert. Seit 1921 wird er jährlich am 8. März gefeiert. Als einziges Bundesland hat Berlin den Internationalen Frauentag am 8. März zum gesetzlichen Feiertag erklärt.