Seit dem rassistisch motivierten Anschlag von Hanau ist gut ein Monat vergangen. Ein Monat mit vielen Tränen, Schmerz und Leid, nicht nur der Angehörigen der Opfer des Terroranschlages, sondern auch von vielen Menschen, die bis heute keine Antwort auf die vielen offenen Fragen erhalten haben. Menschen in Hanau und in ganz Deutschland leben in Angst und wissen nicht, ob es sich je wieder beruhigen wird. Sie wissen nicht, ob sie je Antworten auf viele ihrer Fragen bekommen werden.

Die Corona-Pandemie hat innerhalb weniger Tage fast alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Das ist nachvollziehbar, mir ist selbstverständlich bewusst, dass das Virus ernst zu nehmen ist. Doch es gibt auch noch dieses andere Virus. Es heißt Hass – antimuslimischer Hass, antisemitischer Hass und rassistischer Hass. Die Opfer von Hanau waren dem Täter nicht bekannt, er suchte sich gezielt Plätze aus, an denen sich Menschen mit Migrationsbiografie versammeln. Seine Tat war durch Hass und rechtsradikales Gedankengut motiviert.

Auch dieses Virus müssen wir entschlossen bekämpfen. Gemeinsam, Schulter an Schulter und solidarisch. Denn auch bei diesem Virus gibt es eine eindeutige Risikogruppe. Menschen die in der zweiten, dritten und vierten Generation in Deutschland leben. Manchmal schwarze Haare haben, manchmal eine dunkle Hautfarbe. Manchmal tragen sie ein Kopftuch, eine Kippa oder einen Turban. Diese "Risikopatienten" sind meist Deutsche, werden aber als Fremde wahrgenommen.



Es braucht eine entschlossene Antwort

Sie werden Opfer von Alltagsrassismus. Sie werden diskriminiert und benachteiligt. Sie müssen für gleiche Chancen kämpfen, obwohl sie in einer Demokratie leben. Diese Menschen sind jeden Tag aufs Neue dem Hass ausgesetzt. Auch nach dem Anschlag von Hanau hat dieser Hass nicht aufgehört. Er zeigt sich weiter, auf der Straße und im Netz. Es bedarf einer entschlossenen und kraftvollen Antwort auf diese Ereignisse. Nach dem rassistischen Anschlag von Hanau wurden mehr als 80 Ermittlungsverfahren wegen Kommentaren im Internet eingeleitet, die die Tat guthießen. Kommentare, die einem den Atem nehmen.

Deshalb sind wir alle in der Pflicht, gegen diesen Hass, der unsere Gesellschaft spaltet, vorzugehen. Wir werden es nicht zulassen, dass die neun Todesopfer im Alter zwischen 20 und 37 Jahren ohne jegliche Konsequenzen gestorben sind. Jede und jeder von ihnen hatte noch so viel vor. Wir sind es dem jungen Ferhat Unvar schuldig, dessen Opa schon vor Jahrzehnten die Straßen in Hanau baute, dass diese Tat aufgeklärt wird. Wir sind es Hamza Kenan Kurtovic schuldig, der sein erstes Gehalt "Menschen in Not" spendete. Wir sind es Said Nesar Hashemi schuldig, der immer lächelte und seine größte Leidenschaft, sein Auto, nie mehr fahren wird. Wir sind es Vili Viorel Păun schuldig, der im Alter von 16 Jahren nach Deutschland kam und als das einzige Kind immer für seine Familie da war. Wir sind es Mercedes Kierpacz und ihren hinterbliebenen beiden Kindern schuldig. Wir sind es Gökhan Gültekin schuldig, der sich verloben wollte, aber das wegen der Krankheit seines Vaters immer wieder verschob.

Seine Eltern waren ihm wichtiger als sein eigenes Glück. Sein Vater sagte zu mir: ,,Er wollte uns nie alleine lassen. Warum hat ein fremder Mensch meinen Sohn von mir genommen? Was haben wir ihm angetan?" Ich wusste keine Antwort. Wir sind es Fatih Saraçoğlu schuldig, der aus Regensburg neu nach Hanau gezogen war, um hier ein neues Leben zu beginnen. Wir sind es Kaloyan Velkov schuldig, der Tag und Nacht arbeitete, um Geld nach Bulgarien an seine Ehefrau und sein Kind zu senden. Und wir sind es Sedat Gürbüz schuldig, der einen jungen Bruder hinterlässt und einen Vater und eine Mutter, die es bei der Beerdigung nicht länger aushielten und ihr Bewusstsein verloren.