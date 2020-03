Der Anschlag von Hanau ist noch keine 14 Tage vergangen. An diesem Mittwoch findet die Trauerfeier statt, zu der auch Bundeskanzlerin Angela Merkel angereist ist. "Nie wieder" forderten viele unmittelbar nach den Morden. Und doch gab es seitdem Hetzschreiben, Beleidigungen und Angriffe auf Menschen mit Migrationshintergrund. Vieles wird gar nicht öffentlich, manches nicht einmal der Polizei gemeldet. Die Liste ist deshalb unvollständig. Beunruhigend ist sie trotzdem.

20. Februar: Während einer Mahnwache für die Opfer des Anschlags in Hanau zeigt ein Mann auf dem Frankfurter Paulsplatz den Hitlergruß. Das bestätigt die Polizei Frankfurt auf Twitter. Die Beamten erteilen einen Platzverweis und erstatten Anzeige wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

21. Februar: Am Freitagmorgen verüben Unbekannte im sächsischen Döbeln zwei Brandanschläge auf eine Shisha-Bar und einen Döner-Imbiss. Weil eine politisch motivierte Tat nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt das polizeiliche Extremismus- und Terrorismus-Abwehrzentrum. Einen neuen Ermittlungsstand gibt es bislang nicht, teilt das Landeskriminalamt auf Nachfrage mit.

21. Februar: In Berlin beleidigt und bedroht ein betrunkener 34-Jähriger zwei Männer homophob. Als die Polizei zur Hilfe kommt, darunter ein Beamter mit Migrationshintergrund, wird der rassistisch beleidigt. Der Staatsschutz ermittelt wegen Volksverhetzung, Beleidigungen und versuchter Körperverletzung.

21. Februar: Die Zahl rechtsextremer Gewalttaten stieg in Berlin 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent. Seit 2012 hätte sich die Zahl sogar verfünffacht, sagte Innensenator Geisel dem Tagesspiegel. Die Aufklärungsrate stieg im vergangenen Jahr leicht auf 37,7 Prozent.

21. Februar: Am Dortmunder Flughafen kontrolliert die Bundespolizei 22 mutmaßliche Rechtsextremisten, die auf dem Weg nach Sofia sind. Sie werden verdächtigt, an einem jährlich stattfindenden Neonazi-Aufmarsch in der bulgarischen Hauptstadt teilnehmen zu wollen. Neun Personen wird die Ausreise verweigert.

22. Februar: In Stuttgart feuern Unbekannte Schüsse auf eine Shisha-Bar ab. Eines der Projektile soll eine Fensterscheibe durchschlagen haben. Verletzt wurde niemand. Da eine politisch motivierte Tat nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt der Staatsschutz.

22. Februar: In der Nacht von Sonntag auf Montag fallen in Heilbronn Schüsse. Möglicherweise richten diese sich gegen den Generalsekretär des Türkisch-Islamischen Bundes Ditib, Abdurrahman Atasoy. Vor dem Haus von dessen Schwester werden Projektile gefunden, dort traf Atasoy kurz zuvor ein. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf.

23. Februar: Bei einem Faschingsumzug im sächsischen Schirgiswalde zeigen Teilnehmer Symbole der Identitären Bewegung. Die Männer sind als Spartaner verkleidet und tragen das schwarz-gelbe Zeichen der rechtsextremen Gruppe auf ihren Schilden. Wie der MDR berichtet, verurteilt der Bautzener Landrat Michael Harig, in dessen Landkreis der Ort liegt, das Geschehen. Er beteuert aber, diesen Teil des Zuges nicht selbst gesehen zu haben.

24. Februar: Wie unter anderem die Süddeutsche Zeitung berichtet, ist die antisemitische Internetseite Judas Watch nach nur drei Wochen wieder online. Die Website war zuvor abgeschaltet worden, weil darauf Listen von Politikerinnen, Journalisten, Flüchtlingen und Juden geführt werden und gegen diese gehetzt wird. Zum Teil werden die Personen dort mit einem gelben Stern angezeigt.

24. Februar: Offenbar gibt es Hinweise auf ein weitläufiges Netzwerk gewaltbereiter Rechtsextremisten. Wie der WDR berichtet, hätten die Behörden Anhaltspunkte auf mehr als 1.000 Personen in Deutschland und dem nahen Ausland, "die sofort zu einem bewaffneten Kampf bereit wären". Diese sollen in Teilen auch Kontakt zur rechten Gruppe S gehabt haben. Die Terrorzelle hatte Anschläge auf Moscheen und Politiker geplant.

25. Februar: In Schweinfurt wird ein 25-jähriger Algerier in der Innenstadt niedergestochen. Er überlebt nach einer Notoperation. Ein Tatverdächtiger wird festgenommen, die Polizei schließt ein rassistisches Motiv nicht aus. Die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus der Generalstaatsanwaltschaft München übernimmt die Ermittlungen.

25. Februar: In Pforzheim geht bei der Fatih-Moschee eine Bombendrohung ein. Wie die Stuttgarter Nachrichten berichten, wird das Gebäude evakuiert und von der Polizei durchsucht, jedoch kein verdächtiger Gegenstand gefunden. Es ist die zweite Drohung innerhalb von zwei Wochen.

25. Februar: Bereits im Sommer 2019 stellen Polizisten bei der mutmaßlich rechtsextremen Gruppe Nordkreuz aus Mecklenburg-Vorpommern etwa 50.000 Schuss Munition sicher. Seit 2017 ermittelt die Generalbundesanwaltschaft wegen des Verdachts, eine schwere staatsgefährdende Straftat geplant zu haben. Im Dezember wird bekannt, dass die Patronen zum Teil aus dem Bestand der sächsischen Polizei stammen. Wie der MDR nun berichtet, hatte die Behörde den Verlust gar nicht bemerkt.

25. Februar: Bei Razzien in der mecklenburgischen Kleinstadt Burg Stargard beschlagnahmen Polizisten Laptops, Smartphones und Speichermedien von fünf Jugendlichen. Die Verdächtigen im Alter von 14 bis 17 Jahren sollen mindestens 18 politisch motivierte Straftaten begangen haben, schreibt die Schweriner Volkszeitung. Dazu zählen "Sieg Heil"-Rufe und Hakenkreuz-Graffitis.

26. Februar: Der Spiegel berichtet, dass die rechtsextreme Feuerkrieg Division auch in Deutschland aktiv sei. Die Gruppe ist international vernetzt, in Deutschland gehören laut dem Magazin mindestens sechs Personen dazu. Am 5. Februar wird im bayrischen Landkreis Cham ein 22-Jähriger verhaftet, der eine Schlüsselrolle in der Gruppe gespielt haben soll. Die Generalstaatsanwaltschaft München übernimmt die Ermittlungen. Auf Nachfrage teilt sie mit, dass sich der Hauptverdächtige weiterhin in Untersuchungshaft befindet.

27. Februar: In Sachsen ordnet das Landesamt für Verfassungsschutz 99 Personen der rechtsextremistischen Szene zu, die eine waffenrechtliche Erlaubnis haben. Dazu zählen auch Kleine Waffenscheine. Das geht aus einer Anfrage der Linkenabgeordneten Kerstin Köditz an den Landtag hervor.

27. Februar: Rainer Wendt, der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, sagt im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung, die Zahl der rechtsextremen Gefährder sei deutlich höher als angenommen. "Die zuletzt genannte Zahl von rund 60 Personen ist alles andere als realistisch." Zwar würden nicht die absoluten Fälle steigen, aber das "Hellfeld" vergrößere sich nach den Anschlägen von Hanau. Die Behörden unterscheiden zwischen Gefährdern und "gewaltorientierten" Rechtsextremen. Deren Zahl liegt laut Verfassungsschutz bei 12.700.

27. Februar: Der YouTuber Tim Kellner wird vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten freigesprochen. Kellner hatte die SPD-Politikerin Sawsan Chebli zuvor als "islamische Sprechpuppe" und "Quotenmigrantin der SPD" bezeichnet. Das Gericht befindet, der Begriff sei durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Vor dem Gebäude versammeln sich etwa 150 Personen, zum Teil mit Deutschlandfahnen. In einem Video ist zu sehen, wie sie gemeinschaftlich die Nationalhymne singen.

27. Februar: Bei der Hanauer Ditib-Moschee geht am Donnerstagmittag ein handgeschriebener Drohbrief ein. Darin bezieht sich der Verfasser auf die Anschläge eine knappe Woche zuvor. Ein weiterer, am Computer verfasster Brief erreicht den Zentralrat der Muslime, berichtet der Tagesspiegel.

27. Februar: Die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken erhält via E-Mail eine Morddrohung. Sie veröffentlicht ein Foto davon auf Twitter. Unter anderem droht der Verfasser mit dem Pseudonym Todesschwadron88 damit, ihr mit einem Beil ein "Hackenkreuz" – er meinte vermutlich ein Hakenkreuz – ins Gesicht zu schneiden. Wegen ähnlicher Drohungen stehen aktuell 36 Politikerinnen und Politiker unter besonderem Schutz des Bundeskriminalamtes.

28. Februar: Das Bundeskriminalamt habe drei Kommissarsanwärter suspendiert, recherchiert der Spiegel. Die Beschuldigten hätten im Oktober 2019 in einer WhatsApp-Gruppe darüber diskutiert, sich zu Halloween als Attentäter von Halle zu verkleiden. Alternativ sprachen sie über die Möglichkeit, Wehrmachtsuniformen zu tragen. Gegen den Hauptbeschuldigten wurde ein Entlassungsverfahren eingeleitet, die beiden anderen Männer hätten sich "reumütig" gezeigt. Sie erwarten nun Disziplinarmaßnahmen.

28. Februar: In Bremen schicken Unbekannte einen Brief mit weißem Pulver und einem rechtsextremistischen Schreiben an eine Moschee. Wie die Deutsche Presseagentur berichtet, wurden Feuerwehr und Experten der Bundespolizei zum Einsatzort geschickt, um die Substanz zu überprüfen. Nach ersten Erkenntnissen stellte die sich als ungefährlich heraus. Der Staatsschutz ermittelt.

29. Februar: Im baden-württembergischen Rheinstetten werden der 21-jährige SPD-Politiker Nikolas Karanikolas und seine Familie in ihrem Haus angegriffen, nachdem sie eine Karnevalsfeier verlassen hatten. Sowohl seine Mutter als auch die beiden Geschwister hätten Verletzungen davongetragen: Gehirnerschütterungen, eine Bisswunde und eine Verletzung am Auge. Nach Angaben des Politikers hätten die Angreifer beim Eindringen ins Haus geschrien: "Ihr Scheiß-Ausländer, wir bringen euch um." Die Polizei führt den Vorfall laut den Badischen Neuesten Nachrichten als "wechselseitige Handgreiflichkeit am Rande einer Faschingsveranstaltung".

1. März: Im bayrischen Jandelsbrunn nimmt die Staatsanwaltschaft Passau Ermittlungen gegen einen parteilosen CSU-Listenkandidaten auf, der bei der Kommunalwahl am 15. März antritt. Der Mann hat laut einem Bericht der Deutschen Presseagentur auf den Unterarm "Arbeit macht frei" tätowiert – jenen zynischen Spruch, den die Nazis über die Tore ihrer Konzentrationslager hängten. Weil es schon zu spät ist, könne der Mann nicht mehr von der Kandidatenliste gestrichen werden.

2. März: Bei der Bremer CDU geht wie zuvor bei der Moschee ein Brief mit einem weißen Pulver und einem rechtsextremen Schreiben ein. Bereits vor dem Anschlag von Hanau hatten Unbekannte ähnliche Sendungen an die Büros von SPD, Grünen, FDP und Linken verschickt.

3. März: Bei Razzien in Schleswig-Holstein, Hessen und Niedersachsen durchsuchen Beamte die Wohnungen von zwölf mutmaßlichen Rechtsextremisten. Sie stehen im Verdacht, die Gruppe Aryan Circle Germany gegründet zu haben, einen Ableger der US-amerikanischen rassistischen Gang. Ihnen wird vorgeworfen, Sachbeschädigungen und Körperverletzungen geplant zu haben.