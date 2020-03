Gehen manche Gesellschaften gelassener und besser mit dem Ausbruch des Coronavirus um als andere? Der Berliner Ethnologe Hansjörg Dinger hat auf diese Frage eine Antwort. Dinger, 52 Jahre alt, forscht seit mehr als zwei Jahrzehnten an der Freien Universität in Berlin zum Umgang verschiedener Kulturen mit Krankheit, Gesundheit und Heilung.

ZEIT ONLINE: Herr Dilger, in Deutschland kaufen Menschen gerade aus Angst vor Covid-19 Klopapier und Desinfektionsmittel. Ist Hamstern ein deutsches Phänomen?

Hansjörg Dilger: Nein, Hamsterkäufe gibt es auch in den USA, Hongkong, Japan und Australien. Sie sind für Menschen ein Weg, Kontrolle und Sicherheit herzustellen. Entweder weil sie den Eindruck haben, der Staat tue zu wenig, um sie vor Gefahren zu schützen – oder weil umfassende Maßnahmen der Regierung sie plötzlich in Sorge versetzen.

ZEIT ONLINE: Ein anderes Phänomen sind Atemschutzmasken. Viele Menschen in Asien tragen sie ganz selbstverständlich, in westlichen Ländern sieht man sie eher selten. Wie erklären Sie sich das?

Dilger: Solche Masken sind in Asien etablierter. Man trägt sie dort auch gegen Feinstaub – selbst wenn sie in vielen Fällen wenig effektiv sind. In Deutschland hingegen finden es die Menschen befremdlich, das Gesicht zu bedecken. Es wirkt dann so, als wolle man sich vor anderen Menschen verstecken. Manche empfinden den Anblick von Menschen mit Masken im öffentlichen Raum irritierend.

ZEIT ONLINE: Zeigen die beiden Beispiele, dass Gesellschaften sehr unterschiedlich auf Krankheiten reagieren?

Dilger: Ja, Gesellschaften gehen unterschiedlich mit Krankheiten um. Aber ich würde das nicht allein mit kulturellen Unterschieden erklären.

ZEIT ONLINE: Warum?

Dilger: Wenn eine Epidemie ausbricht, haben die Menschen in allen Gesellschaften erst mal die gleichen Fragen: Wie erfolgt die Infektion? Wie kann ich mich und meine Angehörigen schützen? Das ist in China genauso wie in Deutschland. Es heißt jetzt oft, dass die Menschen in kollektivistischeren Gesellschaften wie in China oder Singapur anders mit der Epidemie umgehen als jene in eher individualistischen Gesellschaften wie in Deutschland oder den USA. Das übersieht aber, dass in vielen dieser Länder autoritäre Regierungs- und Staatsformen herrschen, die in erheblichem Maße den Umgang mit der Epidemie bestimmen.

ZEIT ONLINE: Das Bild der duldsamen Asiaten, das im Umgang mit Covid-19 oft gezeichnet wird, halten Sie für falsch?

Dilger: Ich würde die kulturellen Unterschiede nicht so hochhängen. Das, was wir Kultur nennen, ist in vielen Fällen untrennbar mit dem Handeln der Regierung verbunden. Der chinesische Staat hat etwa mit sehr autoritären Maßnahmen auf den Corona-Ausbruch reagiert. In der Provinz Hubei wurden rund 60 Millionen Menschen mehrere Wochen lang unter Massenquarantäne gestellt. Jeder Bürger sah sich einer Strafandrohung ausgesetzt, wenn er sich widersetzt. Man sollte daraus nicht den Schluss ziehen, dass die Menschen dort besser oder gelassener auf die Quarantäne reagieren oder gar zufriedener mit der Situation sind. Oder nehmen Sie das Beispiel Singapur: Krankenhäuser und Polizei haben dort systematisch alle Kontakte von infizierten Menschen erfasst. Eine solche Überwachung wäre in Deutschland schwer vorstellbar.

ZEIT ONLINE: Nicht alle Länder, in denen die Ausbreitung verlangsamt wurde, sind autoritäre Staaten. Südkorea etwa hat das Virus offenbar besser unter Kontrolle bekommen, ebenso Japan. Beide gelten als disziplinierter und distanzierter.

Dilger: Natürlich spielt Kultur auch eine Rolle. Das Handeln der Regierung und kulturelle Fragen bedingen sich gegenseitig. Entscheidend ist auch, ob die Regierung das Vertrauen der Bevölkerung hat und die Schutzmaßnahmen als überzeugend wahrgenommen werden.

Hansjörg Dilger ist Professor für Sozial- und Kulturanthropologie an der Freien Universität Berlin. Er leitet die Arbeitsstelle Medical Anthropology. © privat

ZEIT ONLINE: In Deutschland beklagen viele Bürger die Freiheitseinschränkungen, etwa wenn jetzt Fußballspiele ohne Publikum stattfinden müssen.

Dilger: Ja, die Entscheidungsfreiheit hat in Deutschland einen hohen Wert. Hinzu kommt in einem föderalen System wie in Deutschland die Dezentralität. Es ist den Bürgern nicht immer klar, wer die Verantwortung für Maßnahmen gegen die Krankheit trägt, oft haben die Kommunen mehr zu entscheiden als der Bund. Das kann komplex, langwierig und diffus wirken. Und es kann Bürger in dem Glauben bestärken, dass sie selbst vorsorgen müssen, weil die Regierung oder Behörden nicht einheitlich agieren.