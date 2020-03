Immer mehr Schulen in Deutschland schließen. Für Eltern bedeutet das nicht nur ganztätige Betreuungsarbeit, sondern bei schulpflichtigen Kindern auch, sich um deren Schulbildung zu kümmern. Und das sieht sehr unterschiedlich aus: Es gibt Schulen, die längst fit im E-Learning sind, sie senden Materialien und Aufgaben per Mail oder nutzen digitale Unterrichtsmethoden. An anderen Schulen fühlen sich Eltern von Lehrern und Schulleitern mit den Herausforderungen der nächsten Wochen im Stich gelassen. Wie geht es Ihnen? Wie würden gerne Ihre Erfahrungen hören.



Haben Sie schulpflichtige Kinder, und wie alt sind diese? Wie läuft Ihr Alltag gerade ab, wie regeln Sie momentan den Schulalltag? Unterstützt Ihre Schule Sie? Welche Materialien bekommen Sie wie übermittelt? Von welchen amüsanten oder durchaus problematischen Situationen können Sie derzeit berichten? Haben Sie das Gefühl, dass auch sozial schwächere Eltern ausreichend unterstützt werden? Sind Sie vielleicht auch alleinerziehend, und die Organisation des Schulablaufs ist eine zusätzliche Belastung?



Bitte schildern Sie uns Ihre Situation im Formular oder im Kommentarbereich. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an community-redaktion@zeit.de senden. Ausgewählte Beiträge möchten wir veröffentlichen, auf Wunsch gern anonym.

