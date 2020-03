Normalerweise ist hier Platz für 3.000 Gäste täglich. Auf der Speisekarte stehen Schweinshaxe, Spanferkel, Würstel und, natürlich, Bier. Das Münchner Hofbräuhaus ist ein Touristenmagnet. Einmal eine richtige Maß zu stemmen, das gehört für viele einfach zu einer München-Reise dazu.

Heute jedoch ist alles anders. Vor Tür und Fenstern hängen Aushänge. "Sehr geehrte Gäste," steht darauf, "das Hofbräuhaus bleibt leider momentan geschlossen." Das vorerst letzte Bier wurde am Dienstag kurz vor Mitternacht gezapft. Dann war Schluss, auf unbestimmte Zeit. Corona lässt Wirt Wolfgang Sperger keine Wahl.

Ein Gaststättenbetrieb mit höchstens 30 Gästen zur selben Zeit und nur zwischen sechs Uhr morgens und 15 Uhr am Nachmittag lohnt sich nicht für das Hofbräuhaus. Mit der Beschränkung der Öffnungszeiten wollte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Bürger im Freistaat zur Enthaltsamkeit animieren, ohne ihnen gleich die Freiheit zu nehmen. Doch wo in München an diesem Mittwoch ein Platz in der Frühlingssonne und Bier zur Verfügung steht, nutzen sie die Möglichkeit, das Leben noch einmal in vollen Zügen zu genießen. Wer weiß schon, was morgen ist.

Seit an Seit in der Sonne

"Was ist Corona?", fragt ungerührt ein Mittagsgast an einem Sechsertisch vor dem Bratwurstherzl in einer Seitenstraße des berühmten Viktualienmarktes. Er sitzt mit Frau und Freunden Seite an Seite im Freien. "Wir haben uns am Freitag gesehen und auch am Wochenende, da macht es keinen Unterschied, ob wir uns heute noch einmal treffen."

Macht es wohl, sagen die Experten. Sie mahnen, soziale Kontakte unter allen Umständen zu beschränken. Nur leider lässt sich "der gemeine Münchner" nur ungern etwas verbieten, sagt eine Polizistin seufzend. Sie dreht zu Fuß und mit Handy am Ohr die Runde und schildert einem Kollegen fernmündlich die Lage: Ja, die Wirte halten sich an den obligatorischen Abstand der Tische von mindestens 1,5 Meter. Nur rücken die Gäste die Stühle dann oft wieder zusammen. Und in der Fußgängerzone, rund um den Marienplatz, ist Flanieren angesagt. Dabei haben die meisten Non-Food-Geschäfte geschlossen. Aber eine Portion Eis auf Vorrat scheint vielen vernünftig. So versucht man in München halbwegs normal weiterzuleben. Wenigstens zwischen sechs und fünfzehn Uhr.

"Unkraut vergeht schon nicht"

Und doch ist die Corona-Krise im Straßenbild deutlich sichtbar. Das Wetter ist traumhaft. Gleichwohl sind deutlich weniger Menschen unterwegs als sonst. Darunter allerdings viele Senioren der Hochrisikogruppe. Sie würden doch nur Sonne tanken "gegen die Arthrose", antworten einige auf Nachfrage. Von Sorgen um die Gesundheit keine Spur: "Unkraut vergeht schon nicht." "Wir haben schon Schlimmeres überlebt."

Im Englischen Garten, der großen grünen Lunge Münchens, drehen Jogger ihre Runden. Mütter schieben Kinderwagen herum. Fahrradfahrer kreuzen die Wege. Auf den Liegewiesen wird Ball gespielt oder ein Nickerchen gehalten. Am Biergarten Chinesischer Turm, normalerweise ein Besuchermagnet mit vielen Hundert Sitzmöglichkeiten, haben sich vier Freunde zum Picknick verabredet. "Wir haben hier unseren Stammtisch", erzählen die jungen Männer. Weil die Tische zusammengeklappt sind und der Schankbetrieb ruht, haben sie heute ihren eigenen Proviant mitgebracht und ausgebreitet: Käse, Salat, Erdbeeren, Brot und ein paar Flaschen Bier. "Wir halten Abstand, mindestens eine Armlänge."

Corona ist das beherrschende Thema der Unterhaltungen. Die für den Abend angekündigte Fernsehansprache der Bundeskanzlerin beschäftigt die Menschen. Viele fürchten, dass sie eine Ausgangssperre verhängt. "Die anderen Länder um uns herum haben das schließlich schon gemacht, da wäre die Maßnahme nur logisch," sagt einer. Doch das sei nur ein Grund mehr, die letzten Stunden in Freiheit in vollen Zügen auszukosten.

Die Polizistin auf dem Viktualienmarkt schüttelt den Kopf. "Wenn die Leute vernünftig wären, müsste das nicht sein. Aber wenn die Ausgangssperre kommt, ist das Geschrei groß." Heute kann sie noch nicht einschreiten. "Die Leute tun ja nichts Verbotenes." Das könnte morgen anders sein.