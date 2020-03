Eine Fotografin, die kostenlose Kinderbetreuung anbietet, weil sie gerade ohnehin keine Aufträge hat. Eine Studentin, die für Risikogruppen einkaufen gehen will – die Corona-Epidemie hat eine neue Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Das spüren auch Plattformen, die Nachbarschaftshilfe anbieten. Ein Gespräch über Krisen und Chancen mit Ina Remmers, der Gründerin von nebenan.de.



ZEIT ONLINE: Sie sind Gründerin der Nachbarschaftsplattform nebenan.de: Macht sich der Coronavirus bei Ihnen bemerkbar?

Ina Remmers: Und wie! Die Krise zwingt uns ja, unser Sozialleben zu reduzieren, viele Leute bleiben zu Hause. Da gewinnt Nachbarschaft eine neue Bedeutung. Die Angebote auf nebenan.de, anderen Menschen im Viertel zu helfen, sind in den vergangenen Tagen geradezu explodiert.



ZEIT ONLINE: Worum geht es da?

Remmers: Normalerweise leihen sich Nachbarn über nebenan.de etwas aus, verschenken Kinderkleidung oder Möbel oder vernetzen sich, etwa um eine Laufgruppe zu bilden oder eine neue Sprache zu lernen. Das funktioniert wie ein riesiges Schwarzes Brett im Internet. Seit Beginn der Corona-Krise gibt es jetzt immer mehr Angebote für ältere Nachbarn, die nicht mehr das Haus verlassen wollen, sie beim Einkaufen oder bei anderen Besorgungen zu unterstützen. Und seit klar ist, dass die Schulen und Kitas schließen, geht es ganz stark ums Thema Kinderbetreuung oder Unterstützung beim Lernen.

ZEIT ONLINE: Können Sie ein Beispiel nennen?



Remmers: Mal wahllos herausgegriffen schreibt Lisa, eine Studentin aus Hamburg: "Liebe Nachbarn, ich möchte gerne meine Hilfe anbieten. Ich habe selber zwei Wochen frei und würde mich freuen, wenn ich jemandem helfen kann beim Kinderbetreuen! Meldet euch gerne!" In anderen Fällen vernetzen sich Eltern aus der Nachbarschaft, um reihum die Kinder zu betreuen oder auf andere Kinder aufzupassen, deren Eltern nicht zu Hause im Homeoffice arbeiten können. Übers Netz geht das eben relativ einfach.



ZEIT ONLINE: Worauf führen Sie diese Hilfsbereitschaft zurück?

Remmers: In schwierigen Zeiten wie diesen beschleicht viele Menschen beim Nachrichtenschauen oft ein lähmendes Gefühl. Wenn sie dann etwas tun zu können, dann ist das wie eine Erleichterung. Sie freuen sich, um so mehr, wenn sie – so unsere Erfahrung –, in der Nachbarschaft helfen können. Wir haben das ganz am Anfang von nebenan ähnlich während der Flüchtlingskrise gesehen. Vielleicht stehen wir am Anfang einer ähnlichen Welle der Hilfsbereitschaft – nur halt bezogen auf die eigenen Nachbarschaft.

ZEIT ONLINE: Sind die Menschen also gar nicht so egoistisch?

Remmers: Wir sind eine Gesellschaft, die noch immer sehr solidarisch ist. Wenn es hart auf hart kommt, gibt es sehr viele Menschen, die nicht lange nachdenken oder überlegen, was es jetzt ihnen bringt, sondern sie machen einfach und sind da. In der Krise hat das dann mitunter eine Art positiven Schneeballeffekt, eine sozusagen ansteckende Wirkung.



ZEIT ONLINE: Wie versuchen Sie die Aktivitäten zu unterstützen?

Remmers: Meist ganz simpel. Wie haben zum Beispiel einen Vordruck für einen Aushang im Treppenhaus auf unsere Hauptseite gestellt. Da kann jeder ankreuzen, welche Hilfe er konkret benötigt. Denn viele von denen, die Unterstützung benötigen, sind ja noch nicht bei uns, insbesondere wenn sie älter und nicht so digital affin sind. Auch mit Postkarten haben wir gute Erfahrungen gemacht, die man in der Nachbarschaft in die Briefkästen wirft. Das ist nicht ganz so öffentlich. Denn um Hilfe zu fragen ist ja manchmal etwas Sensibles.

ZEIT ONLINE: Nebenan.de arbeitet jetzt in der Corona-Krise auch mit offiziellen Stellen zusammen. Wie geht das?

Remmers: Nebenan ist für die einzelnen private Nutzer kostenlos. Organisationen müssen wir normalerweise einen Beitrag zahlen. Jetzt bieten wir den Kommunen an, mit ihren Bürgern über uns in Kontakt zu treten, um Informationen direkt weiterzugeben. Dass die Schulen und Kitas geschlossen werden, weiß jeder. Anders ist es bei Fragen wie: Wo kann ich mich testen lassen? Wo rufe ich an, wenn ich eine bestimmte Frage habe? Wie bekomme ich Hilfe? Diesen Service nutzen schon mehrere Bürgerämter.



ZEIT ONLINE: Wie viele Mitglieder hat nebenan.de?

Remmers: Wir haben vor viereinhalb Jahren in Berlin angefangen und haben jetzt insgesamt 1,5 Millionen registrierte Haushalte in ganz Deutschland. In den großen Metropolen sind wir am besten vertreten, aber auch in kleineren Städten und auf dem Land haben wir aktive Nachbarschaften im Netz.



ZEIT ONLINE: Wie verhindern Sie den Missbrauch?

Remmers: Man registriert bei uns mit seinem Namen und der Adresse, damit wir ihn einer Nachbarschaft zuordnen können, die einen Umkreis von circa zehn Gehminuten umfasst. Dann muss man sich in einen zweiten Schritt verifizieren, mit einem Ausweis oder einem anderen offiziellen Dokument, wo die Adresse draufsteht. So stellen wir sicher, dass wirklich nur echte Nachbarn miteinander sprechen. Alle Nachbarn treten zudem nur mit Klarnamen auf. Insgesamt erleben wir so gut wie keinem Missbrauch. Anders als das, was man heute so über Netzwerke im Internet oft hört, gehen die Leute bei uns sehr respektvoll und tolerant miteinander um. Wir sind ein soziales Netzwerk im wahrsten Sinn des Wortes.