Wie verändert der Corona-Ausbruch Deutschland? In den vergangenen Tagen hat unser Reporter Henning Sußebach das in der Serie "Aus einem anderen Land" beschrieben – etwa am Beispiel von Fernfahrern und Hoteliers, einer Lehrerin, einer Hebamme. Geleitet wurde er dabei auch durch Leser-Hinweise an die Mailadresse anderesland@zeit.de. Ganz herzlich möchten wir uns für diese Unterstützung bedanken!



Dies ist der letzte Teil der Serie. Und der kommt "aus einem anderen anderen Land" – nämlich Neuseeland. Dort sitzt eine Austauschschülerin aus Niedersachsen fest. Das klingt zunächst nach Pech einer Privilegierten. Aber wer Anna (Name von der Redaktion geändert), 17 Jahre alt, anruft und ihr zuhört, der ahnt, welche Verheerungen die Corona-Krise anrichtet. Zwischen Menschen und Staaten.

ZEIT ONLINE: Anna, wir haben gehört, deine Gastfamilie habe dich gewissermaßen in deinem Zimmer eingesperrt. Was genau ist passiert?

Anna: Ich sitze in einem Haus in einer Kleinstadt auf der Nordinsel Neuseelands, nicht weit von Auckland. Und meine Gastfamilie hat mich vor sieben Tagen gebeten, auf mein Zimmer zu gehen und es, wenn möglich, nicht mehr zu verlassen.

ZEIT ONLINE: Wie kam es dazu?

Anna: Vor zwei Wochen war ich mit einer Freundin in Wellington. Wir sind dort morgens ins Te Papa Tongarewa gegangen, Neuseelands Nationalmuseum. Eine Woche später, längst zurück im Norden, saßen wir in einem Restaurant und haben in großer Runde den Geburtstag einer Mitschülerin gefeiert. Da bekam meine Freundin einen Anruf und fing an zu weinen: Am selben Vormittag, an dem wir im Te Papa waren, sollten auch zwei Corona-Infizierte im Museum gewesen sein. Die Regierung lege uns nahe, uns in Selbstisolation zu begeben.

ZEIT ONLINE: Und dann?

Anna: Bin ich sofort zu meiner Gastfamilie. Als ich da ankam, stand meine Gastmutter in der Tür und rief, ich solle im Vorgarten stehenbleiben. Sie desinfiziere gerade das Haus. Ich hatte ja schon eine Woche wieder dort gewohnt. Also habe ich draußen gewartet. Dann hat sich die ganze Familie – Vater, Mutter und zwei Töchter – in das Obergeschoss zurückgezogen, und die Gastmutter hat mich angerufen und gesagt: Ich solle in mein Zimmer im Erdgeschoss gehen und da bleiben.

ZEIT ONLINE: Wie soll das gehen? Man muss ja mal auf die Toilette.

Anna: Da soll ich meiner Gastmutter erst eine Textnachricht schreiben: "Darf ich auf die Toilette?" Dann ziehen sich wieder alle zurück nach oben, machen die Türen ihrer Zimmer zu, und wenn das Okay kommt, kann ich raus. Ich muss nach jedem Benutzen auch die Toilette, das Waschbecken und die Dusche desinfizieren. Obwohl niemand außer mir das kleine Bad im Erdgeschoss noch benutzt. Und ich soll mein Handtuch mit aufs Zimmer nehmen. Das fühlt sich alles sehr demütigend an.

ZEIT ONLINE: Es wirkt auch virologisch eher sinnfrei …

Anna: … denke ich auch. Wenn ich den Virus aus Wellington mitgebracht hätte, hätte ich doch in der ersten Woche schon alle angesteckt. Aber vor allem meine Gastmutter hat eine Wahnsinnsangst. Und die Nachbarin, die hat zwei kleine Kinder. Nach Absprache mit meiner Familie darf ich in den Garten, wenn sonst niemand da ist. Als ich dann einmal draußen war, tagsüber, hat die Nachbarin sofort angerufen und gesagt, sie halte das nicht aus. Obwohl ich sicher zwanzig Meter von ihr weg war. Und als es von Regierungsseite noch erlaubt war, ohne Anlass das Haus zu verlassen, bin ich auch mal raus und in einen nahegelegenen Park gegangen – das hat sich in der Nachbarschaft aber sofort herumgesprochen. Ich habe aus meinem Zimmer heraus mit der Health Hotline telefoniert und gefragt, ob ich einen Corona-Test machen kann. Aber einen Test gibt es nur bei Symptomen. Und ich habe ja keine.

ZEIT ONLINE: Was tust du nun den ganzen Tag?

Anna: Mein Zimmer misst drei mal fünf Meter. Ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl, ein Regal, ein Schrank, ein Fenster. Ich habe gemerkt, dass ich irgendeine Routine brauche. Morgens treffe ich mich online mit ein paar Freunden, dann machen wir Yoga. Tagsüber liege ich viel auf dem Bett und bin dann doch oft am Handy, ich spreche viel mit meinen Eltern, die mir aus der Ferne zu helfen versuchen. Ich habe meine Koffer gepackt und kontrolliere die immer wieder. Und ich habe angefangen, Tagebuch zu schreiben. Ich kann abends schlecht einschlafen, weil ich tagsüber ja nichts machen darf.

Tagebuch-Eintrag Sonntag: Es ist sehr hart, abends unten allein im Zimmer zu sitzen, wenn die ganze Familie oben sitzt, Filme schaut und Spaß hat.

Tagebuch-Eintrag Montag: Unsere Nachbarin hat mich vom Fenster aus gesehen und dann meiner Gastmutter geschrieben, ich sähe krank und bleich aus.

ZEIT ONLINE: Wie sieht es mit Essen und Trinken aus?

Anna: Sie haben mir einen großen Kanister Wasser vor die Tür gestellt. Und Essen stellt mir meine Gastmutter hin. Das darf ich auch erst reinholen, wenn sie mir schreibt, dass sie in ihrem Zimmer ist. Natürlich nehmen sie mir das dreckige Geschirr und das benutzte Besteck nicht ab. Nach zwei Tagen habe ich um Spülmittel und eine Bürste gebeten. Ich wasche das jetzt im Bad ab, damit es in meinem Zimmer nicht so riecht. Manchmal denke ich: Unter diesen Bedingungen werde ich vielleicht die Letzte sein, die sich mit dem Virus infiziert …