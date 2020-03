Am dritten Tag der Quarantäne soll es Seelachsfilet mit Blattspinat geben, dazu Reissuppe mit Hähnchen. Doch das Auto mit der Lieferung ist verspätet. Also hat sich Thomas Mohr auf der Straße hinter dem rot-weißen Absperrzaun postiert und friert geduldig vor sich hin.

Neben ihm frösteln drei junge Männer in Feuerwehrkleidung, die Hände tief in den Hosentaschen vergraben. Hier auf 800 Meter sind es drei Grad unter null, am Straßenrand liegt Reif, die Morgensonne schafft es kaum durch die Äste der Fichten und Buchen.

Mohr ist 70 Jahre alt, ein freundlicher Mann mit blauer Mütze, der ein kleines Unternehmen namens Essen auf Rädern führt. Die Firma mitsamt Küche befindet sich im Tal, in Gehren, er selbst aber wohnt oben auf dem Berg in Neustadt, was sich jetzt, in Zeiten von Corona, als ziemlich praktisch erweist.



"Die alten Leute, die allein sind, müssen ja etwas Warmes zu Mittag bekommen", sagt er. Etwa ein Dutzend Essen werde er ausliefern. Wie die Stimmung im Dorf sei? "Eigentlich normal", antwortet er und versucht ein Lächeln.



"Wir haben uns zu sicher gefühlt"

Doch normal ist gerade eher wenig in Neustadt am Rennsteig – jedenfalls weniger als im ziemlich unnormalen Rest des Landes. Seit dem Wochenende ist das Dorf im Thüringer Wald nahezu komplett von der Außenwelt abgeriegelt.

Keiner darf ohne ärztliche Sondergenehmigung hinaus. Keiner kann ohne Ausnahmeerlaubnis und ohne Schutzanzug hinein.

Das Landratsamt des Ilm-Kreises hat alle 900 Neustädterinnen und Neustädter unter Quarantäne gestellt, für zwei Wochen, bis Palmsonntag. Am Sonntagabend fuhren Lautsprecherwagen durchs Dorf und informierten die verblüfften Einwohnerinnen über die Ausgangssperre: Fortan müssten sie in den Häusern und auf ihren Grundstücken bleiben. Nur der Einkauf im kleinen Supermarkt bleibt erlaubt.

"Wir mussten so entscheiden", sagt Petra Enders, die parteilose Landrätin. "Die Situation ist dramatisch." Sechs Corona-Infizierte hatte das Gesundheitsamt am Wochenende im Ort registriert, dazu 69 Kontaktpersonen. Das war etwa die Hälfte aller Fälle im gesamten Landkreis. Zwei Neustädter mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, ein 57-jähriger Mann kam ans Beatmungsgerät. Damit wurde ausgerechnet in Thüringen, wo es besonders wenige Corona-Fälle gibt, ein kleines Bergdorf zum Hochrisikogebiet. Sogar in Jena gibt es weniger Fälle pro Einwohner als in Neustadt.



Also machte Enders das Dorf dicht. Die drei Zufahrtsstraßen wurden von Polizei und Feuerwehr abgeriegelt. "Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich einmal so eine Entscheidung treffen würde", sagt sie. "Aber der Schutz aller, vor allem der Schwachen, muss vorgehen."

Deshalb steht Thomas Mohr am Mittwochvormittag an der Straßensperre und wartet auf das Seelachsfilet mit Blattspinat. "Wir haben uns zu sicher gefühlt", sagt er.

Thomas Mohr leitet den Lieferservice Essen auf Rädern. © Martin Debes/​Andere

Mohr weiß, was alles so im Dorf und Umgebung erzählt wird und was in einem Nachbarschaftsforum im Internet steht. Es sind Vorwürfe – gegen die Infizierten, die den Virus angeblich aus dem Urlaub mitgebracht hätten, gegen die Angehörigen, die sich immer noch "munter unters Volk mischen" würden, und gegen einzelne Vereine, die noch bis zuletzt Partys veranstaltet hätten. "Im Nachhinein kann man ja gut reden", sagt Mohr. "Damit hat doch niemand rechnen können."

Aber auch die Landrätin äußerte sich kritisch. Einige Neustädterinnen hätten sich offenbar nicht an die deutschlandweit geltenden Versammlungsverbote gehalten und sich im Verein oder zu Familienfeiern getroffen, sagte Enders am Montag dem Mitteldeutschen Rundfunk. "Das alles hat dazu beigetragen, dass man sich infiziert hat."

Inzwischen formuliert sie aber sehr viel vorsichtiger. Schuldzuweisungen seien deplatziert, sagt sie. "Das ist eine echt schwierige Lage für uns alle, das hat noch niemand erlebt. Jetzt ist es wichtig, dass wir alle aufeinander achten."