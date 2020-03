Die Betten stehen zu eng nebeneinander. Als Kirsten Grobe-Prieß am Montagabend den Schlafraum der Kältehilfe in Berlin-Wilmersdorf betritt, merkt sie: Das wird nicht gehen. "Wenn da einer was hat, stecken sich alle an." Bis zu 20 obdachlose Männer schlafen hier in den kalten Monaten auf etwa 30 Quadratmetern, in grauen Stockbetten, dicht an dicht, immerhin im Warmen. Nebenan ist Platz für zehn Frauen. Die Gäste bekommen etwas zu Essen, können sich waschen, sich unterhalten. Eineinhalb Meter Abstand halten können sie hier nicht.

Nur wenige Stunden ist es an diesem Montagabend her, dass die Bundeskanzlerin ein bundesweites Kontaktverbot erlassen hat, um das Coronavirus einzudämmen. Grobe-Prieß hatte schon Tage vorher begonnen, alle Einrichtungen in ihrem Bezirk abzufahren. Erst die Suppenküchen, dann die Notübernachtungsstätten. Sie ist Gruppenleiterin der Sozialen Wohnhilfe beim Sozialamt des Berliner Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf und überlegt, wie die Regeln zum Schutz vor einer Ansteckung unter Obachlosen umgesetzt werden können. Am Montagabend beschließt sie, in der Citystation der Berliner Stadtmission dürfe niemand mehr übernachten. Und verspricht der Leiterin des Hauses: "Ich bringe die Leute woanders unter."

Dass das nicht leicht wird, weiß Grobe-Prieß. Aber sie weiß auch, dass das Leben mancher Obdachloser ohne ein Bett in der Notübernachtung an die Grenzen gerät. Menschen wie Marek und Thomas, die an diesem Montagabend in der Citystation übernachten.



In ganz Deutschland haben in den vergangenen Tagen viele Einrichtungen der Obdachlosenhilfe geschlossen. Andere sind zwar geöffnet, arbeiten aber nur eingeschränkt weiter. In Berlin bleibt das Arztmobil der Caritas zu. Ebenso das Duschmobil für Frauen. Viele Notübernachtungen reduzieren ihre Plätze, Suppenküchen schließen ihre Speisesäle. Tafeln haben ihre Arbeit eingestellt.

Schon regelmäßiges Händewaschen ist schwierig

Viele Obdachlose gehören zur Risikogruppe, für sie könnte eine Covid-19-Erkrankung besonders gefährlich sein. Ihr Immunsystem ist geschwächt, oft sind sie vorerkrankt. Diese Menschen müssten besonders geschützt werden. Doch die meisten können sich nicht mal regelmäßig die Hände waschen, weil sie kaum Zugang zu Waschbecken haben.



Immerhin, einige Menschen haben das Problem inzwischen erkannt. Die einen hängen Lebensmittel und Hygieneprodukte in Plastiktüten an Zäune vor Spielplätzen oder Kirchen, in der Hoffnung, dass die Bedürftigen sich bedienen. Andere stellen ihre Pfandflaschen in Tüten auf die Straße oder geben, wenn sie mal draußen sind, Bettlerinnen und Bettlern dieser Tage ein paar Euro mehr. Was bleibt, ist der Mangel an geschützten Schlafplätzen, an dem sie sicher vor Ansteckung sind.

Kirsten Grobe-Prieß vom Charlottenburger Sozialamt wollte nicht warten, bis sich die Behörden zu berlinweiten Maßnahmen durchringen würden. Sie bringt die Obdachlosen für die nächsten vier Wochen in Hostels unter. Es sind keine Backpacker-Hostels, diese Häuser beherbergten auch schon vor der Krise Wohnungslose. Und doch sind sie komfortabler als die Notübernachtung, die die Gäste morgens nach dem Frühstück wieder verlassen müssen. In den Hostels können sie Tag und Nacht ein- und ausgehen. Bisher gab es einige bürokratische Hürden, um einen dieser Plätze zu bekommen. Grobe-Prieß hat diese Regeln über Nacht ausgesetzt.

Viel Bett auf wenig Raum: Hier übernachteten bis zur Schließung der Citystation in Wilmersdorf bis zu 20 Obdachlose. © Hannes Leitlein

Am Dienstagmorgen ab kurz nach acht telefoniert sie Unterkünfte ab – und hat keine zwei Stunden später schon 15 von 18 Obdachlosen untergebracht. Einer von ihnen liegt gerade auf einer Holzbank in der Ecke der Citystation, von hier werden sie später in die Hostels gebracht. Er ist einer der wenigen, die Deutsch sprechen, wobei sein Gesundheitszustand ein Gespräch unmöglich macht. Alle nennen ihn Herr Müller. Zwei andere Gäste löffeln kalte Nudeln, die eigentlich als Verpflegung in ihrer neuen Unterkunft gedacht waren. Es sind Tomasz und Marek, sie sprechen polnisch. Mit Gesten und besonders deutlicher Aussprache versucht die Leiterin der Citystation, Anna-Sofie Gerth, ihnen verständlich zu machen, was sie erwartet. "Haus, gut?", fragt sie. "Sie werden wahrscheinlich drei Tage durchschlafen und fünfmal am Tag duschen."

Wer in Berlin untergebracht werden will, muss untergebracht werden, so steht es im Gesetz. Allerdings müssen die Wohnungslosen in Deutschland ohne festen Wohnsitz gemeldet sein. Und sie müssen persönlich beim zuständigen Sozialamt vorsprechen. Allein an diesen beiden Voraussetzungen scheitert eine Unterbringung in vielen Fällen.



In der aktuellen Lage interessieren diese Formalitäten Grobe-Prieß nicht. Die Menschen müssten in Sicherheit gebracht werden, das sei alles, was zähle.



Auch die zuständige Senatsverwaltung hat reagiert. Das Land will nun vorübergehend eigene Ganztagesplätze bieten, auch wenn eigentlich die Bezirke in der Pflicht sind, sich um Obdachlose zu kümmern. Berlin lässt dafür eigens eine leerstehende Jugendherberge umbauen. Sie soll schon in wenigen Tagen Platz für bis zu 200 Menschen in Einzel- und Doppelzimmern bieten – mit eigenem Bad, Verpflegung und medizinischer Versorgung. Die Zugangsvoraussetzungen werden ähnlich niedrigschwellig sein wie in einer Notübernachtung. Eine zweite Einrichtung soll 150 weitere Plätze bieten.



Zu Hause bleiben sollen jetzt auch Obdachlose. "Wir wollen Angebote machen. Wer von der Straße weg will, soll die Möglichkeit dazu bekommen", sagt Stefan Strauß, Sprecher der Senatsverwaltung für Soziales. Gezwungen aber werde niemand.