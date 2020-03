Einen Römer zu spielen, ist in Oberammergau ein Privileg. Denn nur die dürfen sich rasieren. Jedem Mann, der eine andere Rolle in der Passion übernimmt, ist es per Erlass ein Jahr im Voraus verboten, sich die Haare zu schneiden. Man sieht deshalb vor allem Zottel und Rauschebärte im Dorf. Und versteht deshalb schnell, welche Bedeutung die Spiele für den Ort haben. Oder besser: gehabt hätten.

Am Mittwochabend fiel die Entscheidung, die die Veranstalter, das ganze Dorf so sehr gefürchtet hatten und die am Donnerstag offiziell verkündet wurde: Die Passionsspiele fallen wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr aus. Bis zuletzt hatte man gehofft, dass der Start wenigstens verzögert werden könnte, bis Juni, bis Juli vielleicht, warum nicht? Doch das Gesundheitsamt legte ein Veto ein, und jede Hoffnung ist verpufft. Die Spiele würden 2022 nachgeholt, heißt es jetzt, in zwei Jahren also, was für ein Trost.



Für Oberammergau ist es ein Desaster: Wirtschaftlich, vor allem aber auch emotional. Die Darstellerin der Maria, im wirklichen Leben Flugbegleiterin, hatte sich unbezahlten Urlaub genommen, um Zeit für die Aufführung zu haben. Der Bürgermeister war zur Kommunalwahl am vergangenen Sonntag nicht mehr angetreten und hatte gehofft, mit den Spielen seinen Abschied zu krönen. "Meine Freundin ist nicht aus Oberammergau. Eine Passion zu spielen, ist da ein täglicher Kampf", sagte der junge Versicherungsvertreter, der einen Römer spielen wollte, beim Mittagsbier mit befreundeten Schauspielern noch am vergangenen Freitag. "Wenn das jetzt verschoben würde, bräuchte ich schon gute Argumente, das in ein oder zwei Jahren noch mal von vorne anzufangen." Nicht mal eine Woche ist das her, jetzt kann er also schon mal anfangen, diese Argumente zu suchen.



Die halbe Welt ist gerade durch das neue Coronavirus lahmgelegt. In vielen Städten steht das Leben still, nichts geht mehr. Die bayerische Landesregierung hat Großveranstaltungen bis zum 19. April untersagt, droht mit einer kompletten Ausgangssperre, um eine Ausbreitung des Erregers zu verlangsamen. In Oberammergau hatten sie trotzdem bis zuletzt gehofft, um eine Absage herumzukommen.



Konzerte, Theateraufführungen, selbst kleine Lesungen – in Deutschland, in ganz Europa wird derzeit so gut wie alles gestrichen, doch das Aus der Passion ist für die Bevölkerung des Dorfes mehr als ein geplatztes Event. Die Passion ist Teil der Identität von Oberammergau. Sie ist der Mittelpunkt des Ortes, ohne sie ist der Ort nichts.

Die Passion ist Oberammergau.

Und sie ist ein Versprechen an Gott.



1663 fand sie das erste Mal statt, damals hatte die Pest das Dorf befallen. Also versprachen die Bewohnerinnen und Bewohner Gott, ihm mit einer Passion zu danken, wenn er sie von der Epidemie befreien sollte. Sie ist deshalb ein Symbol für Zuversicht, für Halt in einer scheinbar ausweglosen Situation. Und jetzt wird sie ausgerechnet von einer Seuche verhindert.

Der Mann, der das Versprechen bis zuletzt versucht hatte zu retten, heißt Christian Stückl. Kaum eine Woche ist es her, dass der 58-Jährige in seinem Atelier saß und sich abwechselnd in seinem Stuhl zurücklehnte und vorbeugte; erst Rauch in die Luft pusten, dann den Aschenbecher, der auf einem wackeligen Stapel von Büchern und Papieren steht, noch voller machen, als er schon ist. "Wir haben nix falsch gemacht, können nix tun", sagte er und fuhr sich mit der freien Hand durch die langen grauen Haare.



An diesem Donnerstagnachmittag steht er im Freien vor der Presse und versucht, dem Drama etwas Positives abzugewinnen: "Ich habe das Gefühl, letztlich befreit uns diese Verschiebung auch", sagt Stückl. "Niemand hätte die Verantwortung übernehmen können, bei so vielen Besuchern und so vielen Mitwirkenden."