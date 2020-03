von: Jash von Dingskirchen, 20

Viele Menschen sind überfordert, wenn ich ihnen meine Familie erkläre: Sie besteht aus meinen beiden älteren Halbgeschwistern, meiner Mutter und natürlich mir. Wir sind zu dritt bei meiner Mutter aufgewachsen und nehmen uns als Geschwister wahr. Mein Vater hat später noch einen Sohn bekommen. Die wohnen aber nicht mehr zusammen: Die Mutter ist mit ihm nach Bogotá gezogen, dort hat er noch einen Halbbruder. Früher waren wir oft auf uns gestellt, da meine Mutter alleinerziehend, arbeitend und in Ausbildung war. Für mich war das nie wirklich ein Problem, ich wunderte mich als Kind nur über die überraschten Erwachsenen, wie selbstständig ich doch sei. Als wir klein waren, war ich oft das dritte Rad unter den Geschwistern. Meine älteren Geschwister waren so eng, dass für mich kein Platz war. Ich suchte dann Aufmerksamkeit, was mich am Ende zur nervigen Schwester machte. Im Jugendalter zogen wir uns alle recht viel in die Zimmer zurück. Als meine ältere Schwester auszog, begannen mein Bruder und ich uns plötzlich mehr anzunähern. Daraus folgten Nächte philosophischer Ausflüge. Inzwischen wohnt meine Schwester wieder in der Nähe und wir unternehmen viel mehr zusammen als früher. Vielleicht hatten wir früher zu nah gelebt, als dass wir uns wirklich füreinander interessieren konnten. Jetzt sind wir auf jeden Fall sehr eng. Meinen kleinen Bruder, der so weit weg wohnt, seh ich dabei viel zu selten. Spannend wird unsere Beziehung, wenn er ein bisschen älter wird. Dann wird sich zeigen, wie wir zueinander stehen.