Am 19. Februar wurden in der hessischen Stadt Hanau zehn Menschen ermordet. "Nie wieder" forderten viele unmittelbar nach der rechtsextremistisch motivierten Tat. Und doch gibt es weiter jeden Tag Hetzschreiben, Beleidigungen und Angriffe auf Menschen mit Migrationshintergrund. Wir haben eine Chronik dieser Vorfälle zwei Wochen nach der Tat dokumentiert. Hier ist nun die Fortsetzung. Vieles wird gar nicht öffentlich, manches nicht einmal der Polizei gemeldet. Die Liste ist deshalb so unvollständig wie beunruhigend.

2. März: Bei der Landesvorsitzenden der Berliner Linken, Christine Schubert, geht eine Drohmail ein. Darin heißt es, man werde sie "niederstechen", weil sie sich "für dreckige Asylanten" einsetze, schreibt die taz. Die Mail ist laut dem Bericht unterzeichnet mit "Wolfszeit 2.0", zuletzt hatten bereits mehrere Politiker Drohungen erhalten, die mit einem Wolfssymbol signiert waren, unter ihnen der Grünen-Europaabgeordnete Erik Marquardt. Ob ein Zusammenhang zwischen den verschiedenen Schreiben besteht, ist noch unklar.

2. März: Beim Fußballspiel in der Amateurliga wird ein Spieler des SG Freimersheim wiederholt rassistisch beleidigt. Laut einem Bericht des Mannheimer Morgen bricht der Trainer daraufhin die Partie ab und schickt seine Mannschaft in die Kabine. Der Club kündigt an, Anzeige zu erstatten. Erst am Samstag zuvor war ein U19-Spieler der Amateurmannschaft Sandersdorf-Thalheim in Sachsen-Anhalt von Zuschauern der gegnerischen Mannschaft rassistisch diskriminiert worden, berichtet die Mitteldeutsche Zeitung.

3. März: Im nordrhein-westfälischen Remscheid verteilen offenbar Mitglieder der Identitären Bewegung Flyer an drei Schulen, berichtet die Rheinische Post. In den Flugblättern sei von der "Integration als Lüge" die Rede und vom "Austausch der Völker" – einer Verschwörungstheorie aus rechtsextremen Kreisen. Die Polizei hat die Ermittlungen an den Staatsschutz weitergeleitet.

3. März: In der mecklenburgischen Gemeinde Jatznick beschmieren Unbekannte ein Gebäude mit Hakenkreuzen und der Zahl 88, einem bekannten Neonazi-Symbol. Es entsteht ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Der Staatsschutz ermittelt.

3. März: Das Landeskriminalamt Sachsen stellt während einer Razzia eine Druckluftpistole und Speichermedien bei einem 64-jährigen Dresdner sicher. Er habe zuvor rechtsextreme Hasspostings ins Internet gestellt und verfassungsfeindliche Symbole verwendet. Der Mann habe die Taten eingeräumt, berichtet der MDR.

3. März: 14 Soldaten und Beschäftigte der Bundeswehr werden vom Militärischen Abschirmdienst als Extremisten eingestuft, acht von ihnen als Rechtsextremisten. Das geht aus einem Jahresbericht des MAD vor, aus dem die Deutsche Presseagentur zitiert.

4. März: Wie der Berliner Tagesspiegel berichtet, wurden in Deutschland 2019 so viele antisemitische Straftaten begangen wie seit 2001 nicht mehr. Nach Angaben der Bundesregierung wurden bundesweit 1.839 Delikte registriert. Das entspricht etwa fünf Straftaten pro Tag.

4. März: Nachdem die Partei Die Rechte im vergangenen Jahr Wahlplakate mit Titeln wie "Zionismus stoppen!" und "Wir hängen nicht nur Plakate" veröffentlicht hatte, weigerte sich die Staatsanwaltschaft zunächst, Ermittlungen einzuleiten. Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat die Entscheidung nun kassiert und angewiesen, Untersuchungen einzuleiten. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung.