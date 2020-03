"Mein Herz blutet dermaßen, ich kann es kaum in Worte fassen", sagt Kemal Koçak. Nur zwei Wochen sind vergangen seitdem ein Rassist in der Stadt zehn Menschen tötete, viele davon waren Koçaks Freunde. Der 45-Jährige Hanauer ist einer der Redner bei der zentralen Trauerfeier, an der auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier teilnehmen.



Der Kiosk, der in jener Nacht zum Tatort wurde, sei nicht irgendein Kiosk gewesen, sagt Koçak, sondern der seines Sohnes, ein "Ort der Familie". Manche der Opfer seien jeden Tag gekommen, nicht nur um einzukaufen, einfach um Hallo zu sagen – "und jetzt sind die alle nicht mehr da".

Koçak findet auf der Bühne des Kongresszentrum, die mit weißen Rosen und einer großen Kerze dekoriert ist, zärtliche Beschreibungen für die Getöteten. Er erzählt von Mercedes Kierpacz mit dem "Herz aus Gold", die immer laut Musik hörte, von Ferhat Unvar, der zwar "gut gebaut" gewesen sei, aber keiner Fliege etwas zu leide habe tun können, von Said Nesar Hashemi, der immer drei Capri-Sonnen und zwei Naschtüten kaufte. Gökhan Gültekin, genannt Gogo, sei sein "Lebensbegleiter" gewesen, sagt Koçak. Er habe es, wie die anderen, nicht verdient, einfach so zu gehen. Der 45-Jährige erinnert auch an seinen Nachbarn Kaloyan Velkov, an den hilfsbereiten Sedat Gürbüz, den höflichen Fatih Saraçoğlu, an Vili Viorel Păun mit dem "süßen Lächeln" und an Hamza Kurtović, der fast nie in den Kiosk kam – außer an jenem Abend. Ausgerechnet.



Immer wieder werden die Namen an diesem Abend genannt, von allen Rednern. Manche erinnern auch an die Mutter des Attentäters, sein letztes Opfer, bevor er sich wohl selbst erschoss.

Der Versuch, einen Umgang zu finden

Zwei Wochen nach der Tat sind viele der Toten von Hanau beerdigt, aber nicht nur die Angehörigen und Freunde der Ermordeten, die Verletzten suchen nach einem Weg mit dem Geschehenen umzugehen. Die zentrale Trauerfeier am Mittwoch ist der Versuch von Stadt und Land, einen Umgang zu finden.

Seit den Schüssen vom 19. Februar hat es in Hanau viele Mahnwachen und Demonstrationen gegeben, nicht immer hat es funktioniert, dass alle gemeinsam auf die Straße gehen. Am Samstag nach der Tat zogen Tausende mit einer Demonstration durch Hanau, ein antirassistisches Bündnis hatte aufgerufen. Auf dem Freiheitsplatz riefen die Menschen die Namen der Toten. Zwischen großen Fotos der Ermordeten und Transparenten wehten auch Antifa-Fahnen und die linker kurdischer Organisationen. Am Tag darauf zog eine weitere Demonstration durch die Stadt, wieder Tausende, sie folgten diesmal einem Aufruf von Moscheevereinen. Es waren auch viele Türkei-Fahnen zu sehen. Die Opfer würden mitunter von türkischen Nationalisten instrumentalisiert, kritisierte im Nachgang die Hanauer Journalistin Canan Topçu in der der "Frankfurter Rundschau". Am Mittwoch beklagt die Kurdische Gemeinde Deutschland anfangs gar nicht zur Trauerfeier eingeladen gewesen zu sein.