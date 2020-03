ZON-Bibelpodcast mit Sabine Rückert und Johanna Haberer © Vera Tammen für DIE ZEIT

Sarah glaubt nicht mehr, dass Gott ihr den versprochenen Sohn schenken wird. Deshalb soll ihre Magd Hagar mit Abraham schlafen. Doch als die deutlich jüngere Hagar schwanger wird, kommt es zur Katastrophe.



Im Bibelpodcast erzählen die Pfarrerstöchter Sabine Rückert und ihre Schwester Johanna Haberer die unglaublichen Geschichten aus dem Buch der Bücher, mit dem sie aufgewachsen sind. In Folge neun geht es um die Rolle der Frauen in der Bibel – und was das Alte Testament mit der TV-Serie Der Report der Magd zu tun hat.