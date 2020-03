Angenommen, man wollte sich verstecken vor diesem Virus, das gerade die Welt heimsucht – das hier könnte der Fluchtplan sein: Man müsste, von Freiburg aus, im Südwesten der Republik, zwanzig Kilometer hinauffahren in den Schwarzwald, auf den Schauinslandpass, 1.200 Meter hoch, dann einige Serpentinen abwärts, immer tiefer hinein in den Wald, bis an einer Kreuzung im hintersten Münstertal ein Sträßchen abzweigt, das steil bergan führt, vorbei an schneegefleckten Weiden, stillstehenden Skiliften und rauschenden Schmelzwasserbächen. So käme man schließlich, nach etwa einer Stunde Fahrtzeit, auf eine weitere Passhöhe, dort liegt ein Dorf: Wieden.

"Kein Netz" steht es auf dem Smartphonedisplay, während man durch Wieden fährt, nur manchmal erscheint ein "EDGE", dann rattern die Eilmeldungen rein und erinnern an steigende Todeszahlen, abgesagte Bundesliga-Spiele und das Schlagwort "Social Distancing". Auf den Straßen in Wieden ist gerade niemand zu sehen.

Wo, wenn nicht hier, wäre man sicher vor dieser Krankheit und dem Wahnsinn, den sie ausgelöst hat?



Das Coronavirus ist bislang vor allem ein Phänomen der Städte. Das liegt in der Natur der Sache. Je mehr Menschen auf engem Raum zusammenleben, desto leichter verbreitet sich das Virus, desto dringender werden Gegenmaßnahmen, desto stärker werden die Einschränkungen für die Menschen, desto spürbarer wird die Bedrohung.

580 Menschen leben in Wieden, es gibt einen Tauziehverein, die Landfrauen und die Bergmannskapelle. Der Dorfladen hat vor fünf Jahren geschlossen, die Häuser und Höfe liegen verstreut auf blassgrün schimmernden Wiesen. Zwar übernachten in Wieden jedes Jahr 36.000 Gäste, aber die Wochen von Ende März, wenn der Schnee zu schmelzen beginnt, bis im Mai, Juni, wenn die Hänge ringsum wieder bersten vor Farbe, bezeichnen die Einheimischen als "tote Zeit".



Im Landkreis Lörrach, zu dem Wieden zählt, gibt es an diesem Donnerstagmorgen nur drei bestätigte Fälle von Corona. Es ist, als wäre die weite Welt da draußen aus den Fugen geraten, während sie in Wieden entspannt der Dinge harren, die da kommen mögen.



Mitten in Wieden, neben dem geschlossenen Gasthof Hirschen, steht weiß getüncht das Rathaus der Gemeinde. Wer eintritt, wird zwei Menschen begegnen: Frau Wetzel, die im ersten Stock die Touristeninformation leitet. Und, im zweiten Stock, Frau Franz, die am Ende eines langen Flures sitzt und schon gewartet hat auf den Besuch.



Plötzlich gibt es kein anderes Thema mehr

Franz, 55 Jahre alt, ist die Bürgermeisterin von Wieden, man könnte sagen: Sie ist Wieden. Als ihr Vorgänger vor ein paar Jahren bekannt gab, das Amt aufzugeben, fand sich bis zur Bewerbungsfrist kein Kandidat. Als Franz antrat, bekam sie 72,3 Prozent der Stimmen, bei einer Wahlbeteiligung von mehr als 80 Prozent. Seitdem ist sie eine Einzelkämpferin im Rathaus, nur ein anderer Mitarbeiter arbeitet noch für die Gemeinde. Wenn das Virus nach Wieden kommen sollte, ist Franz diejenige, die den Ort vor der Gefahr schützen muss.

Was sie bisher unternommen hat? Drei Mal, sagt sie während dieses ersten Treffens an diesem Donnerstag, habe sie Anweisungen des Landratsamts auf die Website der Gemeinde gestellt. Zu diesem Zeitpunkt hält sie es auch noch für möglich, dass sie selbst über die Schließung der örtlichen Grundschule entscheiden muss. Mittlerweile hat das Land Baden-Württemberg angeordnet, dass alle Schulen im Land ab Dienstag geschlossen werden. Ach ja, und einen Desinfektionsspender mit einem Ständer aus Massivholz hat sie bauen lassen, von den Waldarbeitern. Der steht jetzt im Erdgeschoss des Rathauses vor der Touristeninfo. Heute habe ihn aber noch niemand benutzt, sagt Frau Wetzel von unten.

Franz ist jetzt vor die Tür getreten. "Letzte Woche", sagt sie, "war das mit diesem Virus ja noch nicht brandheiß. Wir waren selbst noch im Skiurlaub in Österreich, abends im Hexenkessel, der war bumsvoll. Wir haben gedacht: Das ist doch in China. Dann aber kamen die Nachrichten aus Südtirol. Und jetzt ist schon das Elsass Risikogebiet, das ist ja auch von hier nicht mehr weit." Seitdem gäbe es im Ort kein anderes Thema mehr.



Wieden liegt mitten im südlichen Schwarzwald. Im Jahr übernachten hier 36.000 Gäste. © Philipp von Dithfurth für ZEIT ONLINE

Gesprochen über das Virus wird in Wieden tatsächlich überall. Im Gut Lilienfein zum Beispiel, einem Kurhotel mit Gesundhaus und Panoramarestaurant, ganz oben auf dem Berg, kennen die Gäste zum Nachmittagstee nur ein Thema. Die Wirtin, Sandra Schiller, bringt veganen Apfelstreuselkuchen mit Mousse au Chocolat an den Tisch. Drinnen dominiert helles Holz, draußen geht der Blick über die Schwarzwaldhügel bis zu den Alpen, die heute im Dunst liegen.

Schiller erzählt, sie hänge gerade ständig am Telefon und erkläre den Leuten, dass es hier oben noch sicher sei. Über 1.000 Meter Meereshöhe sei die Luft besser, sagt sie. Schiller ist ausgebildete Heilpraktikerin, Psychologin und Yogalehrerin. Sie ist sich sicher, dass ein stabiles Immunsystem helfe gegen Corona, darum seien die Salzlagune, das Nierenbad und die Detoxkuren, die sie hier oben ohnehin anbieten, genau richtig in dieser Zeit. Außerdem ließen sie das Radio aus. "Wenn ich fünf Mal am Tag höre, wie schlimm alles ist, dann drehe ich irgendwann durch."

Trotzdem sagten mehr und mehr Gäste am Telefon ab, sagt Schiller, allein fünf für das kommende Wochenende. "Alle aus Großstädten und die sind richtig angespannt." Wenn sie erwähne, dass sie bei einer Absage 30 Prozent Gebühr berechne, dann schrien die Leute schon mal ins Telefon.

Das veränderte gesellschaftliche Klima spürt die Gastgeberin nicht nur bei ihren Gästen. Am Morgen sei sie hinabgefahren ins Städtchen Staufen, um dort Mandel- und Sojamilch zu kaufen. Als sie eine Palette bestellen wollte, meldete die Verkäuferin Bedenken an: So viel könne sie einer einzelnen Person nicht verkaufen. Schiller fuhr ohne Sojamilch wieder nach Hause.

"Mein Mann hat zu mir gesagt: Wenn es hart auf hart kommt, dann haben wir hier oben immerhin noch die Ziegen und die Hühner." Fleisch und Eier, das reiche zum Überleben für eine Weile.

Wer zum ersten Mal nach Wieden kommt, könnte tatsächlich dem Gefühl erliegen, der Ort sei eine Enklave, existiere als Insel, fernab des Trubels der Zivilisation. Im Hotel Lilienfein kann man spüren, dass das nur Einbildung ist. Wie durch ein unsichtbares Netz ist das Hotel verknüpft mit der Welt. Die Autos vor dem Haus tragen österreichische und schweizerische Kennzeichen. Als sich neulich eine Gruppe aus China für eine Tagung anmeldete, klagten die Putzleute, nicht arbeiten zu wollen.