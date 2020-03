© Privat

Der Tag beginnt mit der Slack-Nachricht des Chefs, der Mann will reden, das Kind will spielen, irgendjemand sollte was zu Essen machen und Sie müssen arbeiten. All das findet neuerdings für die meisten Menschen alles gleichzeitig auf mehr oder weniger beengtem Raum statt. Jede Ecke der Wohnung ist seit ein paar Tagen multifunktional: Homeschooling, Homeoffice und ach ja, Home natürlich auch noch. Wie schafft man es, da nicht wahnsinnig zu werden? Oder ist das überhaupt wünschenswert? Nehmen Sie nicht jede Rolle an und rasten Sie ruhig mal aus, rät die Familientherapeutin und Autorin Katharina Grünewald.

Zeit Online: Meine Freundin macht jetzt jeden Morgen Yoga mit ihrer Tochter. Würden Sie das auch anderen empfehlen?

Katharina Grünewald: Das klingt toll. Warum nicht? Durch die Krise sind wir jetzt alle in einen leeren Tag geworfen. Besonders für Kinder ist es aber wichtig, dass ein Tag Struktur bekommt. Als Start in den Tag mit Yoga anzufangen ist da eine tolle Möglichkeit.

Zeit Online: Warum?

Grünewald: Gerade haben viele Menschen Angst und sind unsicher. Das bleibt selbst kleinen Kindern nicht verborgen. Es gibt Sicherheit, jeden Morgen zu wissen, jetzt machen wir erst Yoga, dann frühstücken wir und dann geht es weiter. Liegt jeden Morgen ein leerer Tag vor uns, haben Ängste und Horrornachrichten Raum sich auszubreiten und Überhand über unser Denken zu gewinnen. Dann sind wir erst mal ohnmächtig und fühlen uns gelähmt. Um dagegen anzugehen, können solche Rituale wie die ihrer Freundin helfen.



Zeit Online: Kinder brauchen ein akustisches Signal, das ihnen signalisiert, der Schultag beginnt, rät eine Journalistin. Sie sagt, man solle deswegen auch zu Hause einen Gong schlagen. Ein Interviewpartner sagte mir, seine Kinder haben sich Schülernamen überlegt und gehen jeden Morgen mit gepackten Ranzen in die "Schule", also die Küche. Sind solche Spielchen nicht übertrieben? Reicht es nicht, wenn wir die Mahlzeiten zu bestimmten Zeiten einnehmen?

Katharina Grünewald 49, Diplom-Psychologin. Die Paar- und Patchworktherapeutin ist Mutter von 2-4 Kindern, lebt und arbeitet in Köln. Sie ist Autorin, u. a. des Buchs "Glückliche Stiefmutter. Gut zusammenleben in Patchworkfamilien."

Grünewald: Alles, was hilft, Kindern Sicherheit zu geben, ist gut. Ein Schulgong und die gespielte Schulsituation sind vertraut und somit können Kinder da gut mit dem Lernen ansetzen. Die Situation ist für uns alle total neu und sie verändert erst einmal den Alltag radikal. So sehr wir uns freuen, am Wochenende mal aus unserer Alltagsstruktur auszusteigen, brauchen wir sie jedoch auch, um uns nicht zu verlieren. Sie gibt unserem Leben Halt und Ordnung. War sie sonst von außen vorgegeben, zum Beispiel durch den Start der Schule morgens, oder den Beginn Ihrer Arbeitszeit, müssen wir sie jetzt selbst schaffen.

Zeit Online: In den meisten Familien werden Kinder und Erwachsene jetzt sehr exklusiv auf engem Raum zusammenhängen. Wie kann man da den nötigen Abstand bewahren? Sollte ich einen Stundenplan machen, wer wann welchen Raum belegt? Einen Stuhl, der zeigt: Das ist jetzt mein Büro?

Grünewald: Die Idee finde ich gut. Auch wer wann mit wem Zeit verbringt. Dann können sich alle darauf einstellen und wissen Bescheid. Kinder haben dabei ein Recht auf Führung, das heißt, sie kommen damit klar, wenn sie wissen, dass Mama jetzt arbeiten muss und nicht mit ihnen spielen kann. Wenn das nicht klar wäre, müssten sie vielleicht die ganze Zeit versuchen, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und die Mutter nerven.



Zeit Online: Was tue ich, wenn ich merke, dass ich einen Wutausbruch bekomme, weil es mir einfach zu viel wird?

Grünewald: Das geht mit Sicherheit vielen so. Die Wut ist ja vollkommen richtig und verständlich. Jeder kann nachvollziehen, dass es für die Jugendlichen doof ist, wenn nach nach zwölf oder 13 Jahren der letzte Schultag sang- und klanglos ausfällt, wenn Klassenfahrten und Konzerte, auf die man sich lange gefreut hat, ins Wasser fallen. Auch mit kleineren Kinder kann man mitfühlen, jetzt ist endlich schönes Wetter und man darf nicht auf den Spielplatz – das ist ja gemein! Bei den Eltern kann man ebenso verstehen, dass es Angst macht, wenn Seminare und Veranstaltungen nicht stattfinden und sie ihre Arbeit nicht mehr tun können und dadurch in Existenznot geraten. Wut, Trauer und Angst sind absolut berechtigt und brauchen unsere Behandlung.

Niemand ist schuld und das ist nun eine Chance, einen anderen Umgang mit diesen Gefühlen zu lernen und nicht die Verantwortung dafür jemanden anderen zuzuschieben. Wenn Sie so einen Impuls merken, teilen Sie ihn mit ihrer Familie und Freunden, haben Sie Mitgefühl, trauern Sie mit ihren Kindern und überlegen Sie gemeinsam, wie wer am besten Luft raus lassen kann.



ZEIT ONLINE: Und wohin mit der Wut?



Grünwald: Verhindern Sie sie nicht. Lassen Sie sich drauf ein. Hauen Sie auf ein Kissen oder treiben Sie Sport, singen Sie. Schaffen Sie Raum für diese Gefühlssituation. Lassen Sie die Kinder zum Beispiel mit Oma und Opa oder mit ihren Freunden skypen. Nehmen Sie sich Zeit für sich und gönnen Sie sich eine wirkliche Auszeit.

Zeit Online: Wir regeln Sie selbst das in ihrer Familie?

Grünewald: Wir experimentieren gerade, wie vermutlich alle anderen. Unser 14-jähriger Sohn hatte sich bereits ein Chillprogramm zurechtgelegt, als die Schulschließungen bekannt gegeben wurden. Er wollte lange schlafen, in den Tag hineinleben, viel daddeln und Serien schauen. Das passte nicht zu unserer Vorstellung.

Zeit Online: Was spricht gegen chillen? Außer, dass er vielleicht Lernstoff verpasst?

Grünewald: Stundenlanges Serienschauen ist der Versuch, sich in einen Tagtraum zu flüchten. Natürlich muss und darf das auch sein. Jedoch braucht es auch eine produktive Phase am Tag, sonst macht sich innerlich Unruhe breit, die schwer aufzufangen ist. Die Situation will durchlebt werden.

Zeit Online: Wie haben Sie ihn davon überzeugt, dass es nix wird mit dem Chillen?

Grünewald: Wir sind noch in Verhandlungen. Natürlich soll er chillen, wann hat man denn die Möglichkeit, durch Nichtstun und Zuhausebleiben einen wertvollen Beitrag für die Allgemeinheit zu leisten? Andererseits braucht die innere Unruhe einen realen Kanal, um in Ausgleich zu kommen. Durch Denken, Fühlen und in Auseinandersetzung mit anderen kommt unsere Seele und unser Organismus wieder in Balance. Man kennt es ja, wenn Kinder oder auch man selbst zuviel daddelt und nur Serien schaut, dann ist man nicht ausgelastet, wird unzufrieden, wütend oder depressiv. Es kommt auf die richtige Dosierung an.

Zeit Online: Also ab jetzt besser Leben nach Plan?

Grünewald: Ja, Familien sollten sich jetzt einen Stundenplan erstellen, dann hat man Berechenbarkeit und kann sich beispielsweise nach getaner Arbeit aufs Chillen freuen oder sich mit anderen zum Sport verabreden. Wir sind eine Patchworkfamilie, da haben wir ohnehin schon einen Plan, wer gerade wo ist und was macht. Damit ist es leichter, ein Miteinander zu gestalten. Jetzt müssen wir uns neu sortieren. Wir machen das wie bei einem Puzzle. Jeder hat bestimmte Puzzleteile, die ihm besonders wichtig sind: Schule, Sport, Familienmahlzeiten, Spielen mit Papa, Vorlesen mit Mama, Austausch mit Freunden. Dann wird bestenfalls gemeinsam gepuzzelt.

Zeit Online: Die Schule findet ja nun zu Hause statt. Das ist eine neue Herausforderung für Eltern.

Grünewald: Oh ja. Mein Sohn war ziemlich erschlagen von all den Aufgaben, die ihm seine Lehrer per E-Mail am Dienstag gestellt haben. Wir haben sie dann gemeinsam auf verschiedene Tage aufgeteilt. Dann sah es nicht mehr ganz so schlimm aus.