Judith Wittwer soll neue Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung werden. Das gaben die Herausgeber in München bekannt. Die 42-Jährige werde die Redaktion künftig gemeinsam mit Wolfgang Krach leiten, der bereits seit Jahren Chefredakteur ist. Wittwer ist derzeit Chefredakteurin des Tages-Anzeiger in Zürich. Der bisherige Chefredakteur Kurt Kister gibt den Posten den Angaben zufolge auf eigenen Wunsch nach neun Jahren ab. Der 62-Jährige bleibe zugleich als Autor für die Tageszeitung mit Sitz in München tätig.

Wittwer bezeichnete die Süddeutsche Zeitung als "eine geistige Heimat". Sie sei "kompetent und kreativ, recherche- und meinungsstark, regional verankert und weltoffen". Die Absolventin der Schweizer Journalistenschule MAZ ist seit 2018 Chefredakteurin des Tages-Anzeigers, für den sie mit einer Unterbrechung seit 2002 arbeitet. Sie etablierte unter anderem eine Kooperation des Tages-Anzeiger mit der Süddeutschen Zeitung.

Die neue Chefredaktion soll der Mitteilung nach sowohl für Print als auch Online zuständig sein. Stellvertretende Chefredakteurinnen werden Alexandra Föderl-Schmid und Ulrich Schäfer. Föderl-Schmid ist derzeit SZ-Korrespondentin für Israel und die Palästinenser-Gebiete mit Sitz in Tel Aviv. Schäfer arbeitet als einer der Nachrichtenchefs der SZ.

Die neue Chefredaktion soll im Sommer mit der Arbeit beginnen. Die Berufungen stehen unter dem Vorbehalt, dass ihnen das Gremium der Leitenden Redakteurinnen und Redakteure der SZ zustimmt.