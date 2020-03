Kaum ein anderes Land hat derzeit so strenge Corona-Vorkehrungen wie Südkorea. Wer dort einreist, muss eine App des Gesundheitsministeriums installieren, die zweimal täglich Gesundheitsdaten erfasst und jede Bewegung registriert. Vom Flughafen geht es dann in ein Isolationszentrum. Der Fotograf Matthias Ley pendelt zwischen München und Seoul und musste nach seiner letzten Ankunft in ein solches Zentrum. Seine Zeit dort hat er mit seinem Smartphone dokumentiert. Am Dienstag durfte er nach einem negativen Test wieder gehen, ab Freitag gilt eine zweiwöchige Quarantänepflicht. Verstoßen Ausländer gegen die Regeln, werden sie abgeschoben. Inländern droht eine Gefängnisstrafe.

Schon von Anfang an war die südkoreanische Regierung außergewöhnlich hart – manche würden sagen: konsequent – gegen die Ausbreitung des Virus vorgegangen. Ende Januar, als es gerade mal vier Fälle gab, hatte sie bereits umfassende Tests angeordnet. Außerdem überwacht sie alle Handys. Hat eine Person sich nachweislich infiziert, erhalten alle in der Nähe eine automatische Benachrichtigung. Die erste Infektionswelle Ende Februar, als es binnen 24 Stunden zu mehr als 900 Neuinfektionen kam, ging schnell deutlich zurück. Inzwischen steigt die Zahl der Neuinfektionen wieder leicht an. Grund sind laut den Gesundheitsbehörden Reisende, die das Virus aus dem Ausland mitbringen. Insgesamt sind in Südkorea bisher 9.241 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden.