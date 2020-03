In einem mit Gewerkschaftsplakaten zugekleisterten Hinterhaus in Dallas instruiert Diana Ramirez in einer Mischung aus Spanisch und Englisch eine junge Wahlkampfhelferin: "Du fragst als Erstes, welche Themen den Leuten wichtig sind, und dann lenkst du das Gespräch schnell auf unseren Kandidaten." Der Kandidat, für den Ramirez und ihre Mitstreiter an diesem Samstag an Haustüren klopfen, ist Bernie Sanders. Der linke Senator aus Vermont ist Mitfavorit für die Präsidentschaftsnominierung der Demokraten. Auf dem Tisch liegen Clipboards mit Flyern von Sanders. Auf Spanisch und Englisch steht darauf geschrieben, wofür der selbst ernannte Sozialist steht: "Gesundheitsversorgung für alle, würdevolle Arbeitsbedingungen, faire Löhne, von denen man leben kann." All das fehlt in der lateinamerikanischen Community, berichtet Ramirez, bevor sie aufbricht, um in den spanischsprachigen Stadtvierteln im Nordwesten der texanischen Millionenstadt Stimmen für Bernie Sanders zu sammeln.



Der "Latino Vote" – da sind sich die Strategen bei den Demokraten einig – ist für die Zukunft der Partei enorm wichtig. 32 Millionen Wahlberechtigte in den USA bezeichnen sich als Hispanics, ihr Bevölkerungsanteil steigt. Vor allem in Texas könnten sie eine entscheidende Rolle bei der Mission der Demokraten spielen, den zweitbevölkerungsreichsten Bundesstaat in die Parteifarbe Blau zu tauchen. Knapp 30 Prozent beziehungsweise 6,5 Millionen Texaner sind Hispanics. Und eben deshalb ist die Frage wichtig, mit welchen Themen und mit welchem politischen Stil die Kandidaten sie ansprechen.

Die Antwort könnte der Super Tuesday geben, wenn in Texas Millionen Wähler mit spanischsprachigen Wurzeln ihre Stimme abgeben. Laut Umfragen liegen in der Wählergunst Bernie Sanders und Joe Biden vorn. Michael Bloomberg, der am Super Tuesday erstmals antritt, folgt dem ehemaligen Vizepräsidenten allerdings dicht. Sanders hat die ersten drei Vorwahlen für sich entschieden. Biden hat erst am Samstag in South Carolina mit großem Vorsprung gewonnen und seine schon verloren geglaubte Präsidentschaftskandidatur wiederbelebt. Die hispanische Community fragt sich, welchem Kandidaten sie die Stimme geben soll. Sanders steht für die Revolution und gänzliche Abkehr der wirtschaftsfreundlichen Establishmentpolitik der vergangenen Jahrzehnte, Biden eher für eine Evolution der bisherigen Politik der Demokraten.



Diana Ramirez hat ihre Wahl getroffen. Bernie Sanders ist ihr Kandidat. Während sie mit ihrer siebenjährigen Tochter an der Hand durch Vorgärten streift und Nachbarn anspricht, erzählt sie von ihren Erfahrungen und ihrer politischen Strategie, den Latino Vote für Sanders zu entscheiden. Viel zu lange hätten Kandidaten der Demokraten hauptsächlich um die Stimmen von Stammwählern gekämpft. Aber: "Wenn wir immer nur an die gleichen Leute appellieren, wird sich auch nichts ändern", ist Ramirez überzeugt. Nichtwähler, Republikaner, Unentschlossene: Ramirez' Ziel ist es, ein breites Publikum zu erreichen, einfache Arbeiter für die Ideen des Senators zu begeistern – Menschen, die oft noch nie etwas mit Politik zu tun hatten. "Sie verdienen es, eine Stimme zu haben." Ramirez meint damit auch sich selbst. "Niemand hat je versucht, mich politisch anzusprechen", sagt die 31-Jährige. Bei Bernie Sanders sei das anders, er kümmere sich um die Leute am Boden der Gesellschaft.



Sie weiß aus persönlicher Erfahrung, wie es sich anfühlt, ganz unten zu sein. Sie war zehn Jahre alt, als ihre Eltern sie in die USA brachten. In Mexiko reichte das Geld nicht, um die Familie durchzubringen. Also überquerten Dianas Eltern mit ihren zwei Brüdern und der Tochter den Rio Grande, um in Texas ein neues Leben anzufangen. Nach seiner Ankunft schuftete der Vater für wenig Geld als Feldarbeiter oder auf dem Bau. Die Mutter arbeitete als Putzkraft. "Was anderes bleibt einem nicht übrig", sagt Diana.



Einwanderern aus Mexiko gebe man vornehmlich die schlecht bezahlten Jobs in der Service-Industrie, die die weißen Amerikaner nicht machen wollen, erzählt sie. Sie selbst war jahrelang Kellnerin oder arbeitete in Hilfsjobs. Erst in der Schule lernte sie Englisch, einen leichten Akzent hat sie immer noch. Bei komplizierten Worten muss sie manchmal kurz überlegen.