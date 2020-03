Im US-Bundesstaat Alabama ist ein Insasse hingerichtet worden. Nathaniel W. war wegen der Beteiligung an der Ermordung von drei Polizisten verurteilt worden. Im Staatsgefängnis von Atmore erhielt er nun die tödliche Injektion und wurde dann von den Behörden offiziell für tot erklärt.

Die Tat, für die W. nun hingerichtet wurde, ereignete sich im Jahr 2004. Damals wollten die drei Polizisten Carlos Owen, Harley A. Chisolm III. und Charles R. Bennett einen Haftbefehl gegen W. wegen eines tätlichen Übergriffs durchsetzen. Dabei wurden sie von einem weiteren Mann erschossen, der später auch aussagte, allein verantwortlich zu sein und dass W. "zu 100 Prozent unschuldig" sei.

Menschenrechtler und andere Unterstützer hatten deshalb versucht, die Hinrichtung in letzter Minute zu verhindern. Wie die New York Times berichtet, kam die Jury in dem Prozess auch zu keinem eindeutigen Ergebnis. Dennoch wurde W. 2005 zum Tode verurteilt.



In den vergangenen Jahren haben mehrere US-Bundesstaaten die Todesstrafe abgeschafft oder deren Vollstreckung ausgesetzt. Dennoch ist sie weiterhin in 29 der 50 Bundesstaaten erlaubt.