"Hamsterkäufe gibt's hier nicht", sagt Cordula Sanders, die den kleineren von zwei Lebensmittelläden auf der ostfriesischen Insel Spiekeroog betreibt. Selbst Klopapier, das drüben auf dem Festland ständig vergriffen ist, hat sie in den Regalen. Nicht immer alle Sorten, aber immer für alle Kunden genug. Nur die Tabakversorgung habe kurz gestockt, sagt die 53-Jährige, die das Geschäft führt. Mit einem resoluten Anruf bei ihrem Großhändler habe sie das aber geregelt: "Sonst wären mir die Insulaner die Decke hochgegangen."



Normal laufen die Dinge in diesen Corona-Tagen natürlich auch auf Spiekeroog nicht. Die Küstenbundesländer haben alle Inseln in der Nord- und Ostsee bereits am 16. März für Touristen abgeriegelt. Seither kommt man auf die Ferieninseln – von Borkum ganz im Westen bis Usedom im Osten – als Ortsfremder nur mit Sondergenehmigung; eine solche gab es auch für diese Reportage.

An diesem strahlenden Mittwochvormittag sind nur wenige Kunden in Sanders' Laden gekommen, um Lebensmittel, Kosmetika, Zigaretten oder Zeitungen zu kaufen. Der Ständer mit Regionalkrimis – Inselruhe, Nachts im Watt, Ostfriesen-Fluch – blieb unbeachtet, was sollen die Insulaner auch mit Urlaubslektüre.

Die ostfriesische Insel Spiekeroog

Um zwölf lehnt Sanders in der Tür und blickt auf die Hauptstraße des Inseldorfs, über die sich im Sommer die Urlauber schieben, vorbei an herausgeputzten Häuschen mit Cafés, Restaurants und Souvenirläden. Jetzt sind die Läden geschlossen, die Straße ist leer. Ganz leer. "Sonst taucht eigentlich immer jemand auf den letzten Drücker auf", sagt sie – und sperrt zu.

Die Fähre ist tideabhängig

Eigentlich. Sonst. Normalerweise. Kaum ein Gespräch auf der Insel kommt ohne diese Worte aus. "Eigentlich sollte heute das Jazzfestival beginnen", sagt der Chef der Kurverwaltung. "Sonst ist es auf dem Schulgelände nie so still", sagt die didaktische Leiterin des Inselinternats. "Normalerweise sind bei so schönem Wetter 400 oder 500 Tagesgäste auf der Insel", sagt der Bürgermeister.

Seit Corona ist alles anders. Probleme haben die Menschen überall, aber in der Abgeschiedenheit einer Insel mit nur 800 Einwohnerinnen und Einwohnern verdichten sie sich. Hier gibt es zwar eine Arztpraxis, aber kein Krankenhaus, von Betten mit Beatmungsgeräten ganz zu schweigen. Sollte ein Insulaner so schwer an Covid-19 erkranken, dass er in eine Klinik muss, müsste er im Krankenwagen auf die Fähre und dann ins 20 Kilometer entfernte Wittmund gebracht werden. Doch die Fähre geht nur noch einmal am Tag und ist tideabhängig: Sie fährt nur, wenn das Wasser hoch genug steht. Und das kann Stunden dauern.

Deshalb der frühe Touristenstopp, wobei es nicht allein um den Schutz der Insulaner ging: Touristenzentren, in denen Menschen aus vielen Orten zusammenkommen, können Virenschleudern werden. Das wissen die Behörden spätestens, seit Urlauber das Coronavirus aus Ischgls Après-Ski-Bars nach ganz Europa getragen haben.

Fahrt sofort nach Hause!

Die Insulaner brachte die Zugangsbeschränkung in eine paradoxe Situation: Die Touristen, von denen hier jeder direkt oder indirekt lebt, waren auf einmal eine potenzielle Bedrohung. Plötzlich richteten die Inselbürgermeister eindringliche Appelle an sie: Bitte fahrt sofort nach Hause!

Es ist ein dramatischer Einschnitt. Wer auf den Inseln Gästezimmer besitzt, führte bisher Wartelisten. Auf dem kleinen Spiekeroog gibt es 3.500 Gästebetten, fast fünfmal mehr als Einwohner; die meisten in Ferienwohnungen, dazu kommen fünf Hotels und sieben Ferienheime. Die Tische in den 16 Restaurants und Cafés waren immer besetzt.