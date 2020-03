Wie gehen die Alpenländer mit der Eskalation an der türkisch-griechischen Grenze um? Sie nehmen jedenfalls keine Flüchtlinge von dort auf. Dabei sitzen in Wien doch die Grünen mit in der Regierung. Wir diskutieren, warum sie sich die Grenzschließungspolitik von Sebastian Kurz gefallen lassen. Und warum Deutschland wohl nur ein paar Hundert Kinder von den griechischen Inseln aufnimmt, obwohl Umfragen für eine größere Aufnahmebereitschaft sprechen.

Zweites Thema bei Servus. Grüezi. Hallo.: Katzen. Hunderttausende Streuner richten massive Schäden an. In Österreich gibt es eine Kastrationspflicht, in vielen deutschen Gemeinden auch, warum in der Schweiz nicht? Wer ist dafür verantwortlich, wenn Haustiere Kinder bekommen, um die sich dann niemand kümmert?