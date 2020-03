Die Verunsicherung ist groß. Seit einigen Tagen schon klagt Maike Hersten (Name geändert) über Erkältungssymptome. Der Kopf brummt, die Glieder schmerzen, die Temperatur war zwischenzeitlich erhöht. Am Sonntagabend meldet sich der Arbeitgeber ihres Mannes. Die Schule, in der er als Lehrer unterrichtet, bleibt am Montag und Dienstag geschlossen. Ein Kollege wurde positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet. Hersten, 26, macht sich Sorgen. Sie hat einen knapp dreijährigen Sohn und ist seit Kurzem schwanger.

Am Montagvormittag rief sie deshalb beim Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung an. Die Aussagen der Ärztin ließen sie ein wenig ratlos zurück. Für einen Test komme die Familie nicht infrage, zu unspezifisch seien die Symptome. Hersten solle aber große Menschenansammlungen meiden. Beim Einkaufen solle sie darauf achten, niemanden anzuniesen. Außerdem solle sie sich in der Apotheke einen Hustensaft besorgen. Das Ehepaar solle ab jetzt besser getrennt schlafen, der Mann zudem einen Mundschutz tragen. "Das Gespräch war seltsam", sagt Hersten. "Auf mich wirkte die Frau überfordert."



Eine Woche ist vergangen, seit der erste positive Fall in NRW aufgetaucht ist. Laut den neusten Zahlen des Robert Koch-Instituts sind bundesweit etwa 157 Fälle bekannt, 90 davon in NRW. Bis auf den Fall eines Mannes aus Münster, der gerade von einer Iran-Reise zurückgekehrt war und positiv getestet wurde, sind nach bisherigem Erkenntnisstand sämtliche Fälle auf eine Karnevalssitzung in Gangelt-Langbroich zurückzuführen. Hier, in dem kleinen Dorf an der Selfkant, 780 Einwohner, Kreis Heinsberg, vier Kilometer von der niederländischen Grenze, konzentrierten sich die Infektionen. Auf der Jeckenparty in der Bürgerhalle am 15. Februar hat sich das Virus verbreitet. Der Karneval, so viel ist inzwischen klar, wurde zum Massenmultiplikator.



Als sogenannter Indexpatient gilt ein 47 Jahre alter Unternehmer aus Langbroich, der mit seinem Männerballett auf der Kappensitzung tanzte. Er war der Erste, der positiv testete. Und er ist bislang bundesweit der Einzige, bei dem das Virus zu heftigen Reaktionen geführt hat. Seit vergangenem Mittwoch liegt er auf einer Isolierstation in der Düsseldorfer Uniklinik. Sein Zustand galt zuletzt als kritisch. Ob der 47-Jährige aber auch derjenige ist, der das Virus freilich ohne sein Wissen auf die Sitzung getragen hatte, ist völlig unklar. Die Suche nach dem Patient Null hat der Kreis inzwischen aufgegeben. Es gebe zu viele Querverbindungen, hieß es.



Es ist zu spät, die Infektionskette zu unterbrechen

Und genau hier liegt das Problem. Als der 47-Jähige am Rosenmontag im Krankenhaus auftauchte, waren seit besagter Sitzung zwei Wochen vergangen. 14 Tage, in denen sich das Virus immer weiterverbreiten konnte. Dass der Mann so schwer erkrankte, ist aus Sicht der Seuchenbekämpfung bei aller Tragik auch ein Glück. Denn nur dadurch wurde überhaupt bekannt, dass am Niederrhein das Virus längst kursiert.



Der Kreis Heinsberg richtete zwar rasch einen Krisenstab ein, schloss Schulen und Kindergärten, stellte bis zu 1.000 Menschen unter Quarantäne, um die Infektionskette zu brechen. Doch dafür war es längst zu spät. Inzwischen werden positive Fälle gemeldet, die über Zweit- und Drittkontakte zustande kamen. Das Virus fand seinen Weg aus Langbroich nach Bergheim, Köln, Würselen, Lüdenscheid. Und es wird weitergehen.