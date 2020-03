Mansur Seddiqzai arbeitet als Lehrer an einem Gymnasium im Ruhrgebiet. Seddiqzai, selbst Kind afghanischer Einwanderer, berichtet auf ZEIT ONLINE immer wieder über seine Erfahrungen an der Schule. Seine Schwerpunktthemen sind Migration und soziale Benachteiligung.



Navid* aus der Oberstufe schickt mir einen Link zu einem zwölfminütigen YouTube-Video. Es heizt die Angst vor der Coronavirus ordentlich an. Grob gepixelte Bildchen schwirren durch die Gegend, Porträts von Hitler, Stalin, Mao und Dschingis Khan werden eingeblendet und in direkte Verbindung mit großen Konzernen und dem EU-Parlament gesetzt. Eine wirre Grafik soll beweisen, wie Epidemien, ökonomische Krisen und sogenannte false-flag-Operationen zum dritten Weltkrieg führen, der natürlich "von oben" gewollt ist.

Die Schulen sind geschlossen. Meine Schülerinnen und Schüler sitzen nun mit viel Zeit zu Hause. Ihre Familien haben wenig Geld, meist teilen die Jugendlichen sich ein Zimmer mit mehreren Geschwistern. Dabei sind sie in einer Phase, in der ihre Peers ihnen wichtiger sind als die Eltern daheim. Aber sie dürfen nicht raus zu ihrer Clique und können damit der familiären Hierarchie nicht entfliehen. Also versinken sie im Internet. Und wie für uns alle ist auch für sie das neuartige Coronavirus das alles beherrschende Thema. Auch sie recherchieren und suchen sich aus allen möglichen Quellen Informationen zusammen.

Nur oft nicht bei seriösen Medien oder zum Beispiel bei den Pressekonferenzen des Robert Koch-Instituts. Sie landen bei Erklärvideos auf YouTube. Sie schauen sich Rapper oder Sharepics auf Instagram oder TikTok-Videos von Influencern an. Manches wird auch dort recht anschaulich und gut erklärt. Aber sie stolpern eben auch über die Videos der Verschwörungstheoretiker. Die Eltern haben nur selten einen Überblick über den Medienkonsum ihrer Kinder.

Das Filmchen von Navid ist sechs Jahre alt, doch gerade dadurch erscheint es einigen Nutzern besonders authentisch. "Es ist alles genau so eingetroffen", schreiben sie mit vielen Ausrufezeichen, und auch der 18-jährige Navid fragt sich: Ist da etwas dran? Immerhin schickt er mir das Video nicht, um mich zu überzeugen, sondern um nachzufragen. Vieles darin erscheint ihm plausibel. "Verbrecherische Eliten", die zusammen mit "einflussreichen Bankern und Besitzern" die Welt aus dem Verborgenen lenken. Die antisemitischen Untertöne, die an die Protokolle von Zion erinnern, erkennt Navid nicht.

Ein medienerfahrener Mensch erkennt das Video ziemlich schnell als Unfug. Im YouTube-Channel des Urhebers kann man auch Videos über Kreuzritter, die im Erdinneren leben, und über außerirdische Kristall-Kinder bewundern. Wie aber mache ich das meinen Schülern klar, ohne dass sie den Eindruck bekommen, ich hielte sie für naiv?

Wie viele Jugendliche ist auch Navid anfällig für Weltbilder, in denen "die da oben" alles entscheiden. Und "die da oben", das sind nicht nur Politiker, sondern generell die Erwachsenen – und damit auch wir Lehrerinnen und Lehrer. Auch im normalen Schulalltag brauche ich pädagogisches Fingerspitzengefühl. Wie mache ich das jetzt im Unterricht aus der Ferne?

Das Video eben mal schnell als Fake News abzutun, wäre ein Fehler. Ich habe mit Navid per WhatsApp geschrieben und versucht ihm zu erklären, warum es niemandem helfen wird, die Krise zu verstehen und welche gefährlichen Botschaften darin verborgen liegen. Eigentlich wäre das klassischer Unterricht in Sozialwissenschaften, es geht um kritisches Denken. Er wollte jedoch das Gespräch bald abbrechen. Das Thema hätte ja nichts mit Schule zu tun, es sei ein Fehler gewesen, mir das Video zu schicken. Ich denke, er wollte sich schützen vor einer schlechten Bewertung. Denn schließlich bin ich der Lehrer und er der Schüler, der auf gute Noten hofft.