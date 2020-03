Im Kulturbetrieb tobt die Selbstzensur. In Amerika liefert der Hachette-Verlag die Autobiographie von Woody Allen nicht aus, nachdem Mitarbeiter gegen die Veröffentlichung protestiert hatten. In Deutschland müsse Ganz nebenbei ebenfalls verschwinden – auf den Index mit dem Teufelswerk! Das fordert ein Kollektiv von Haus-Autoren. Der Rowohlt-Verlag, der wie DIE ZEIT zur Holtzbrinck-Gruppe gehört, müsse dem "Interesse für die Belange der Opfer sexueller Übergriffe" gehorchen.

Die Geschichte, die dreißig Jahre lang zurückliegt, ist inzwischen hundertfach erzählt worden. Woody Allen, der "Stadtneurotiker", der geradezu zwanghaft einen Film nach dem anderen dreht, hätte seine damals sieben Jahre alte Adoptivtochter Dylan missbraucht. Nach endlosen staatsanwaltlichen Ermittlungen sowie klinischen und behördlichen Gutachten wurde das Verfahren eingestellt. Der Verdacht gegen das "Monster" (New York Times) konnte nicht belegt werden. Real war nur der Berg der Anwürfe, der das Massiv des Allen-Oeuvres bequem überragte.

Josef Joffe ist Mitglied des Herausgeberrats der ZEIT.

Verurteilte Mörder kommen bei guter Führung nach 15 Jahren frei; in Zeiten von #MeToo, da der Filmproduzent Harvey Weinstein in einem ordentlichen Verfahren 23 Jahre gekriegt hat, vergeht die Vergangenheit nicht. Wie Kain wird Woody das Mal nicht los. Anders als der Hollywood-Mogul wurde Allen nicht überführt, aber Strafe muss trotzdem sein; der Verdacht ist der Beweis, die Empörung der Schuldspruch.

Verurteilt wird das "Ungeheuer" nicht von einem Gericht, sondern von selbsternannten Schöffen – Verlagsangestellten und -autoren. Das Verdikt lautet: Verfemung, Verstoßung und Vergessen. In der Sowjetunion wurden geächtete Größen aus den Bildern wegretuschiert.

Quem ad finem?, fragten die Römer, deren Recht das unsere geformt hat – wo soll das hinführen? Zwischen die Mühlsteine der Gutdenkenden? Die Sache geht freilich viel tiefer, wirft sie doch die uralte Frage nach dem Verhältnis zwischen Kunst und Culpa – Schuldhaftigkeit – auf. Unterstellen wir, Allen wäre tatsächlich überführt worden. Was würde daraus folgen? Die gerechte Strafe natürlich.

Aber was hätte sein Werk verbrochen? Gehören in den Orkus des Vergessens seine 51 Filme? Dazu: ein Dutzend Theaterstücke, sechs Bücher, zuletzt das inkriminierte Apropos of Nothing. Seine legendären Kolumnen im New Yorker. Schließlich drei Oscars: für Annie Hall, Hannah and Her Sisters und Midnight in Paris.

Oder nehmen wir den rechtmäßig verurteilten Weinstein, dem die Filmwelt Tarantino, Der Englische Patient und Shakespeare in Love verdankt. Ab in den Giftschrank, genauso wie Allens Autobiographie?

Neu ist die Kluft zwischen Opus und Autor nicht. Gehen wir ein halbes Jahrtausend zurück – zum Bildhauer Benvenuto Cellini, einer Koryphäe der italienischen Hochrenaissance.

Der Mann hat sich mit drei Morden gebrüstet, bezichtigt wurde er wegen Falschmünzerei und Kinderschändung. Seine Hauptwerke stehen noch heute in Florenz und im spanischen Escorial. Goethe hat seine Autobiographie veröffentlicht. Die müsste eigentlich wie Allens eingestampft werden. Mörder gehören aufs Schafott, Papst Paul III. aber donnerte: "Nehmt zur Kenntnis, dass Männer wie Benvenuto, die in ihrem Beruf einzigartig sind, nicht dem Gesetz unterworfen sein müssen."

Michelangelo beging Hochverrat, als er den Florentinern half, die Stadt gegen den Angriff des Medici-Papstes Clemens VII zu befestigen. Zwei Mitstreiter wurden hingerichtet, doch der Oberhirte befahl, "Michelangelo äußerst zuvorkommend zu behandeln". Ein Freund beschied dem Jahrtausend-Genie: Der Pontifex "verehrt Eure Dinge und goutiert sie mehr, als je ein Mensch sie geschätzt hätte". Kein Wunder, wird doch Michelangelo auf ewig aus der Kunstgeschichte herausragen, es sei denn, er wird als "toter weißer Mann" aus dem Olymp vertrieben.