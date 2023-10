Thomas Haldenwang, der Präsident des Verfassungsschutzes, befürchtet eine Zunahme antisemitisch motivierter Gewalt im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. "Wir müssen damit rechnen, dass gezielt Gewalt gegen Jüdinnen und Juden verübt werden könnte", sagte er dem Spiegel.

Schon jetzt gebe es "Alarmsignale, dass sich die Situation weiter zuspitzen könnte". Haldenwang bezog sich auf antisemitische Schmierereien, wie sie in den vergangenen Wochen an Häusern, wo Jüdinnen und Juden leben, hinterlassen wurden. Manche Wohnhäuser seien mit einem Davidstern "regelrecht markiert" worden.



Verfassungsschutz sucht online nach Aufrufen zu Gewalt

Im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Israel und der Hamas habe es in Deutschland bereits rund 1.800 Straftaten gegeben. "Ich befürchte, dass uns diese neue Welle des Antisemitismus noch länger beschäftigen wird", warnte der Verfassungsschutzchef. Sollte sich der Krieg im Gazastreifen weiter zuspitzen und "aufwühlende Bilder" produzieren, könne dies "zu einer weiteren Radikalisierung auch hier in Deutschland führen".



Der Verfassungsschutz arbeite nun daran, "intensiv zu ermitteln, ob Islamisten oder andere Extremisten mögliche Tatpläne aushecken". So beobachte die Behörde soziale Netzwerke und sei dort inkognito mit sogenannten virtuellen Agenten unterwegs. "Falls zu Gewalt aufgerufen wird oder gar über Anschlagspläne diskutiert wird, wollen wir das mitbekommen", sagte Haldenwang.



Im Jahr 2022 erfasste der Verfassungsschutz mehr als 2.000 antisemitisch motivierte Straftaten, die meisten davon mit rechtsextremistischem Hintergrund. War die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent gesunken, stieg sie bei Gewaltdelikten um mehr als 50 Prozent auf 53 Straftaten an. Auch hier handelte es sich um rechtsextrem motivierte Gewalt. Die Polizei erfasste im vergangenen Jahr insgesamt 2.641 antisemitisch motivierte Straftaten, darunter 88 Gewaltdelikte.

Brandanschlag auf Synagoge, Angst vor weiterer Gewalt

Bereits eine Woche nach dem Angriff der Hamas auf Israel hatte Thüringens Verfassungsschutz vor einer erhöhten Gefahr islamistisch motivierter Anschläge gewarnt. Sympathisanten der Hamas könnten es nicht nur "bei Hasstiraden und einzelnen körperlichen Angriffen belassen", warnte der Landesverfassungsschutzchef Stephan Kramer, "sondern möglicherweise konkrete Anschläge gegen jüdische und israelische Einrichtungen und Personen verüben".



Neben antisemitischen Schmierereien kam es Mitte Oktober in Berlin zu einem versuchten Brandanschlag auf eine Synagoge. Unbekannte warfen zwei Molotowcocktails in Richtung des Gebäudes einer jüdisch-orthodoxen Gemeinde, in dem sich unter anderem eine Synagoge und ein Kindergarten befinden. Beide Brandflaschen verfehlten das Gebäude. Der Zentralrat der Juden sprach von "psychischem Terror".