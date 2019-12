Papst Franziskus hat die katholische Kirchenleitung vor der Versuchung gewarnt, sich "in die Vergangenheit zurückzuziehen". Die Kirche müsse sich auf durchgreifende Veränderungen einstellen, forderte er in seiner traditionellen Weihnachtsansprache vor Kurienleitern in Vatikanstadt. Das Christentum sei im Westen keine dominante Größe mehr. Es brauche Wandel in der Seelsorge und einen missionarischen Neuaufbruch, aber auch neue Formen der Kommunikation.



Die Situation des Christentums sieht der Papst recht nüchtern: "Wir haben keine christliche Leitkultur, es gibt keine mehr! Wir sind heute nicht mehr die Einzigen, die Kultur prägen, und wir sind weder die ersten noch die, denen am meisten Gehör geschenkt wird", sagte er.

"Der Glaube, vor allem in Europa, aber auch im Großteil des Westens, stellt keine selbstverständliche Voraussetzung des allgemeinen Lebens mehr dar", so Franziskus weiter. Auf mögliche Faktoren für einen Glaubwürdigkeitsverlust wie den Missbrauchsskandal, mangelnde Transparenz oder fehlende Mitbestimmungsmöglichkeiten ging der Papst nicht ein. Er forderte aber erneut von der Kirche einen verstärkten Dienst an Armen, Ausgegrenzten und besonders Migranten. Sie stellten "einen Schrei in der Wüste unserer Menschheit" dar. Es gehe um "Brüder und Schwestern", die von der globalisierten Gesellschaft ausgesondert würden. Die Kirche müsse Zeugnis dafür geben, "dass es für Gott niemanden gibt, der fremd oder ausgeschlossen ist". Das Mittelmeer sei für "zu viele zu einem Friedhof geworden".

"Wenn wir wollen, dass alles bleibt, wie es ist, dann ist nötig, dass alles sich verändert", zitierte Franziskus aus dem Roman Der Leopard von Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Tradition sei nicht statisch, sondern dynamisch.