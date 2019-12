In diesen Wochen gehe ich an den Auslagen vorbei, in denen Fleisch für die Festtage wieder einmal zu Niedrigstpreisen angeboten wird. Fleisch kann aber nur so billig sein, weil es aus der Massentierhaltung und Massenschlachtung stammt. Und beides ist oft ein Verbrechen an unseren Mitgeschöpfen. Um das zu bemerken, muss man nicht Vegetarier oder Veganer sein (auch der Autor dieses Textes isst hin und wieder gerne mal ein saftiges Steak).

Ja, Tiere sind Mitgeschöpfe, nicht nur in religiöser und philosophischer Sicht, sondern auch von Rechts wegen. So steht es in Paragraf 1a des Tierschutzgesetzes. Sogar das Grundgesetz verpflichtet den Staat, Tiere zu schützen. In der Begründung zu dem erst 2002 in die Verfassung aufgenommenen Artikel 20a heißt es, wegen ihrer Leidens- und Empfindungsfähigkeit sei es eine Verpflichtung, "Tiere in ihrer Mitgeschöpflichkeit zu achten und ihnen vermeidbare Leiden zu ersparen".

Damit das kein bloßes Lippenbekenntnis bleibt, hat der Gesetzgeber das Quälen von Tieren mit Strafe bewehrt – und zwar ziemlich streng. Bis zu drei Jahre kann jemand ins Gefängnis gesperrt werden, der "ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder (...) aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt (...)".

Schlachten ist ein "vernünftiger Grund"

Jedoch bleibt es erlaubt, Tiere zum Verzehr zu schlachten, denn darin sieht der Gesetzgeber nach wie vor einen "vernünftigen Grund". Natürlich ließe sich auch darüber streiten, doch führte diese Debatte hier zu weit – und wäre wohl auch ein bisschen weltfremd. Das Recht bleibt in jedem Fall ein wenig paradox: So sind Tiere rechtlich zwar keine "Sache" mehr, werden aber zum Teil immer noch so behandelt. Sie dürfen etwa weiter wie ein Gegenstand gekauft und verkauft werden. Gleichwohl darf ein Eigentümer mit seinem Tier nicht mehr machen, was er will. Das ist ein Fortschritt, der allerdings jeden Tag aufs Neue konterkariert wird.

Nur drei Beispiele, die deutlich zeigen, dass Tiere, vor allem wenn sie Nahrungsmittel und Wirtschaftsfaktor sind, im Grunde keinen Eigenwert haben: Im Oktober kostete ein Kuhkalb in Deutschland durchschnittlich nur noch 8,49 Euro, gerade einmal so viel wie etwa acht Tüten Gummibärchen. Etliche Rassehunde werden hingegen für viele Tausend Euro pro Exemplar gehandelt.

Ein zweites Beispiel: Um den durch Sexualhormone hervorgerufenen unangenehmen Ebergeruch des Fleisches zu vermeiden, dürfen den unter acht Tage alten männlichen Schweinen nach wie vor die inneren Geschlechtsorgane entnommen werden – und zwar auch ohne Betäubung. Dabei werden Millionen von Ferkeln äußerst schmerzhaft mit einem Skalpell die Hodenhaut durchschnitten, die Samenstränge durchtrennt und die Hoden entfernt.

Schließlich: Weil sie für die Mast ungeeignet sind und außerdem keine Eier legen können, werden jedes Jahr rund 45 Millionen männliche Küken geschreddert oder erstickt, gleich nachdem sie dem Ei entschlüpft sind.

Fünf vor acht Abonnieren Sie die Morgenkolumne von ZEIT ONLINE – von Montag bis Freitag per E-Mail. Jetzt anmelden

Sowohl bei den Ferkeln als auch bei den Küken sollte dank neuer Methoden die Massenquälerei und das Massentöten längst ein Ende gefunden haben. Doch immer wieder heißt es, man sei mit den technischen Umstellungen noch nicht so weit. Außerdem dürften die Brut- und Zuchtbetriebe nicht mit voreiligen Verboten geschädigt werden.

Die Tiere können sich gegen die Untätigkeit der Menschen nicht wehren, es ist darum höchste Zeit, ihnen vor Gericht eine Stimme zu geben. Nicht mithilfe eines eigenen Klagerechts, so wie es einige Tierschutzorganisationen fordern und es der Verein PETA gerade mit einer Verfassungsbeschwerde im Namen der Ferkel versucht.

Viele Tiere sind zwar weit klüger und empfindsamer, als wir lange dachten. Trotzdem sind sie keine Menschen, sie sind außerstande, rechtliche Verpflichtungen einzugehen, sie übernehmen keine rechtliche Verantwortung und können für ihre Taten nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Tiere sollten darum keine Rechte zugesprochen bekommen, die den Menschen zustehen.

Sachverwalter für die Tiere

Das bedeutet aber im Umkehrschluss nicht, dass Tiere rechtlos bleiben müssen. Der Gesetzgeber könnte ihnen zum Beispiel einen Sachwalter an die Seite stellen, der als eingetragener Verein im eigenen Namen die Interessen von Tieren wahrnimmt und diese Interessen auch wirksam einklagen kann.

Geht es zum Beispiel der Natur an den Kragen, dürfen Umweltschutzverbände schon seit vielen Jahren gegen die Zerstörung der Natur vor Gericht ziehen. Darum sollte auch Tierschutzverbände ein solches Recht erhalten, wenn ihre Schutzbefohlenen in Gefahr sind.

Bislang gewähren nur einzelne Bundesländer diese Möglichkeit, die zwangsläufig auf die jeweiligen Landesgrenzen beschränkt bleibt. Es wird darum höchste Zeit, eine bundesweite Verbandsklage für Tierschutzvereine einzuführen. Für Weihnachten ist es dafür zu spät, aber schon bald ist Ostern.