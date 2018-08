Mit orkanartigen Böen ist Gewittertief Nadine über Deutschland hinweggezogen. Der Verkehr ist stark beeinträchtigt. Reisende müssen sich im Fern- und Regionalverkehr auf Verspätungen einstellen, sagte ein Sprecher der Bahn. Mehrere Menschen wurden durch umgestürzte Bäume verletzt. Am Freitag bleibt die Unwettergefahr vielerorts weiter bestehen.



Besonders heftig war der Sturm im Raum Hannover und an der Nordsee, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes sagte. An der Küste seien Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern gemessen worden.

Auch am Morgen bleiben die ICE-Trassen Hannover––Kiel, Bremen–Hamburg sowie Osnabrück–Löhne gesperrt, wie ein Bahn-Sprecher sagte. Wie lange das so bleibt, lasse sich nicht sagen.



Weiterhin Verspätungen

Für wartende Zugreisende stellte die Bahn an mehreren Bahnhöfen wie Dortmund, Hamm/Westfalen, Hannover, Braunschweig und Berlin Aufenthaltszüge bereit. Außerhalb der betroffenen Region im Norden seien am Freitag allerdings keine Einschränkungen mehr zu erwarten, sagte der Sprecher.

Auch die Strecken des Bahnbetreibers Metronom waren vom Unwetter betroffen, wie das Unternehmen mitteilte. Am Freitagmorgen sei zumindest die Strecke des RE 2 (Göttingen–Hannover–Uelzen) wieder komplett freigegeben worden. Es könne aber weiterhin zu Verspätungen kommen.



Wegen der Gewitterfront war am Donnerstagnachmittag an Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt für etwa eine halbe Stunde der Betrieb gestoppt. Etwa ein Zehntel der mehr als 1.500 geplanten Starts und Landungen fiel aus.



Weiter sommerlich warm

Auch in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland knickte der Sturm Bäume um und behinderte den Verkehr.

Auch wenn heute noch weitere Unwetter drohen, dürfte sich das Wetter zum Wochenende hin wieder beruhigen. Laut Wetterdienst ist die große Hitze dann zwar vorerst vorbei. Sommerlich warm bleibt es trotzdem. Die Höchsttemperaturen sollen nach langer Zeit flächendeckend aber unter 30 Grad liegen. Hoch Kevin bringt trockene Luft, außer dem Südosten Bayerns und Schleswig-Holstein.