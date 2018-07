Die junge Frau aus Neubrandenburg und ihr Ehemann hatten im Frühjahr 2008 die befruchteten Eizellen einlagern lassen. Nachdem ihr Mann bei einem Motorradunfall tödlich verunglückt war, hatte die Klinik unter Verweis auf das Embryonenschutzgesetz der Witwe die weitere Nutzung der Eizellen verweigert. Im folgenden Rechtsstreit hatte das Landgericht Neubrandenburg dem Krankenhaus recht gegeben.

Anschließend legte die 29-Jährige beim Oberlandesgericht (OLG) Rostock Berufung ein und bekam nun recht. Die Richter argumentierten, dass es strafbar sei, eine Eizelle mit dem Samen eines Mannes nach dessen Tod künstlich zu befruchten. Im Fall der Neubrandenburgerin sei der Samen aber schon vor dem Tod des Ehemannes der Klägerin verwendet und untrennbar von der Eizelle eingeschlossen worden.

In Deutschland darf sich eine Frau keine erst nach dem Tod ihres Mannes künstlich befruchtete Eizellen einsetzen lassen, um das "Kind eines Gestorbenen" auszutragen. Das Embryonenschutzgesetz (ESchG) von 1990 verbietet die "künstliche Befruchtung nach dem Tode" in Paragraf 4: "Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer (...) wissentlich eine Eizelle mit dem Samen eines Mannes nach dessen Tode künstlich befruchtet."



In diesem Fall kommen also nur der Arzt oder die Klinik mit dem Gesetz in Konflikt, die künstlich befruchtete Frau wird nicht bestraft. Mediziner dürfen einer Witwe auch keine mit Sperma vom zuvor gestorbenen Mann befruchteten Zellen überlassen, damit die Frau sie sich in einem Land mit anderer Rechtslage legal einsetzen lassen kann. Nach deutschem Recht macht sich auch strafbar, wer an einer im Ausland erlaubten Handlung mitwirkt, die in der Bundesrepublik verboten ist.